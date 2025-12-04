أوقاف الدقهلية تنظم ندوات حول تكريم كبار السن وبر الوالدين ضمن صحح مفاهيمك

نظمت مديرية أوقاف الدقهلية سلسلة من الندوات التوعوية، بالتعاون مع مؤسسات التعليم والثقافة، في إطار مبادرة «صحّح مفاهيمك»، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ السيد عبد الرحمن ربيع، مدير المديرية؛ وذلك بهدف تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.

وجاءت الندوات لتسليط الضوء على مكانة كبار السن وأصحاب الفضل في الإسلام، وإبراز دورهم في بناء الأسر والمجتمعات، مؤكدين أن احترامهم ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل عبادة يتقرّب بها الإنسان إلى الله تعالى.

كما تناولت اللقاءات موضوع برّ الوالدين وصلة الرحم، وأهمية غرس ثقافة الامتنان والشكر داخل الأسرة والمجتمع، باعتبارها قيمًا أساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأكدت الندوات على الدور الحيوي للمؤسسات التعليمية والثقافية في غرس هذه القيم في نفوس الطلاب والطالبات، وإعداد جيل واعٍ يحفظ حقوق كبار السن ويقدّر جهودهم وحكمتهم، ويؤكد السلوكيات الإيجابية والمفاهيم الصحيحة في المجتمع.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة وزارة الأوقاف لنشر الثقافة الدينية الصحيحة، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، وبناء مجتمع متماسك يقوم على الرحمة والاحترام والتقدير المتبادل.