حملات بمدينة بدر لضبط المركبات المخالفة

شنت إدارات الأمن بقيادة ياسر عبدالله ومحمد الزهري بالتنسيق مع إدارة المرور حملة استهدفت ضبط مركبات التوكتوك المخالفة داخل المحاور والشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بفرض الانضباط المروري ومنع المظاهر العشوائية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان و المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية و الانشاءات و المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق بمنع المظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، وبناءً على تعليمات المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من مركبات التوكتوك والتروسيكلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع استمرار المتابعة اليومية.

وأكد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز أن الجهاز مستمر في الضرب بيد من حديد على كل أشكال العشوائية وأن وجود التوكتوك داخل المحاور الرئيسية خط أحمر حفاظًا على الشكل الحضاري وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات سيتم تكثيفها خلال الأيام المقبلة مع التحفظ الفوري على أي مركبة توكتوك تتواجد بالمناطق المحظور سيرها بها.