نجما منتخب مصر يتصدران قائمة "ملوك المراوغات" في كأس العرب 2025

شهدت الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، تألقًا لافتًا لثنائي منتخب مصر الثاني أكرم توفيق وإسلام عيسى، بعدما جاءا ضمن قائمة "ملوك المراوغات" وفق تصنيف شبكة سوفا سكور العالمية المتخصصة في الإحصائيات.

وكان منتخب مصر الثاني قد تعادل مع منتخب الكويت بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل. ونجح الثنائي أكرم توفيق وإسلام عيسى في تنفيذ 5 مراوغات ناجحة لكل منهما، ليضعا اسمهما ضمن أبرز المراوغين في انطلاقة البطولة.

وضمت القائمة أيضًا اللاعب إسماعيل الغربي نجم منتخب تونس، الذي قدم أداءً مميزًا أمام سوريا وسجل هو الآخر 5 مراوغات ناجحة، رغم خسارة منتخبه بهدف دون مقابل.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره الفلسطيني اليوم الخميس في تمام الرابعة والنصف عصرًا، في افتتاح مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات. ويدخل "نسور قرطاج" اللقاء تحت ضغط كبير بعد تذيل المجموعة دون نقاط عقب الخسارة أمام سوريا، بحثًا عن الفوز للحفاظ على فرص التأهل قبل مواجهة قطر في الجولة الثالثة.

وفي المقابل، يواصل منتخب مصر الثاني استعداداته لمواجهة الإمارات بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية، بعدما خسر المنتخب الإماراتي أمام الأردن بنتيجة 1-2.