سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
غدا افتتاح كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 ببورتوريكو 2025

يمنى عبد الظاهر

تفتتح غدًا الجمعة فعاليات كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 بمدينة سان خوان – بورتوريكو، وسط مشاركة دولية واسعة تمثل روح الدمج وتمكين الرياضة النسائية، وذلك بمشاركة منتخب الاولمبياد الخاص المصري الموحد للسيدات.

وفي تصريحات خاصة، أكد المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، أن المنتخب استكمل كافة استعداداته لخوض المنافسات، مشيرًا إلى أن هذا الفريق يجسد النموذج الحقيقي للدمج من خلال مشاركة لاعبات الأولمبياد الخاص المصري إلى جانب لاعبات شريكات من غير المعاقات. 


وأضاف أن البعثة تحظى بدعم كامل من مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري، وأنه يثق في قدرة اللاعبات على تقديم أداء مشرف يليق باسم مصر في هذا المحفل العالمي.

وعلي الهامش عقدت اليوم ورشة عمل متخصصة للمدربين برعاية الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، حيث شاركت فيها الكابتن أميرة فرح ممثلة عن الجهاز الفني المصري ،وتناولت الورشة أحدث أساليب التدريب الخاصة بلعبة 3×3 الموحدة، وآليات دعم فرق الدمج داخل المنافسات الدولية.

وكان اختتم  المنتخب المصري استعداداته أمس باقامة الوحدة التدريبية الختامية الرئيسية أمس فور وصوله إلى سان خوان، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية وخطط الانتقال السريع والتحرك بدون كرة، بالإضافة إلى تدريبات خاصة بالانسجام بين اللاعبات الموحدات والشريكات لضمان أفضل أداء في المباريات الافتتاحية.

ويخوض المنتخب المصري منافسات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات بورتوريكو (البلد المستضيف) وأنجولا وجاميكا، حيث جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 يلعب المنتخب المصري ضد  منتخب جاميكا في تمام 12:00 ظهراً وفي المساء يلعب المنتخب المصري ضد منتخب بورتوريكو  في تمام 07:00 مساءً ، ويوم السبت 6 ديسمبر 2025 يلعب المنتخب المصري ضد منتخب أنجولا في تمام 11:40 صباحاً.

وتضم البعثة المصرية كلا من معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والأستاذ الدكتور باسم تهامي رئيسًا للبعثة، والكابتن أميرة فرج مدربة الفريق، إضافة إلى اللاعبات روان علي، ماريان فانوس، ميادة عبد الرحمن، والشريكات فريدة الشنواني وفريدة مسعد

وتقام المباريات على ساحة DISTRITO T-Mobile إحدى أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية في بورتوريكو، والتي تستضيف مجموعة من الفعاليات العالمية الكبرى.

كأس العالم للأولمبياد لكرة السلة منتخب الاولمبياد المصري الموحد للسيدات هاني محمود رئيس الأولمبياد الكابتن أميرة فرح المنتخب المصري

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

تصعيد جديد: قصف إسرائيلي يضرب بلدتي محرونة وجباع جنوبي لبنان

تصعيد جديد.. قصف إسرائيلي يضرب بلدتي محرونة وجباع جنوبي لبنان

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي

مسئول سوري: للمرة الأولى مجلس الأمن يتوحد لدعم سوريا

المشاركون باجتماع المجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية

رقم يخض.. المنطقة العربية الثالثة عالميا في الكثافة السكانية

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح ويوقع غرامة مالية على شركة الأمن |صور

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

