غدا افتتاح كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 ببورتوريكو 2025

تفتتح غدًا الجمعة فعاليات كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة 3×3 بمدينة سان خوان – بورتوريكو، وسط مشاركة دولية واسعة تمثل روح الدمج وتمكين الرياضة النسائية، وذلك بمشاركة منتخب الاولمبياد الخاص المصري الموحد للسيدات.

وفي تصريحات خاصة، أكد المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، أن المنتخب استكمل كافة استعداداته لخوض المنافسات، مشيرًا إلى أن هذا الفريق يجسد النموذج الحقيقي للدمج من خلال مشاركة لاعبات الأولمبياد الخاص المصري إلى جانب لاعبات شريكات من غير المعاقات.



وأضاف أن البعثة تحظى بدعم كامل من مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري، وأنه يثق في قدرة اللاعبات على تقديم أداء مشرف يليق باسم مصر في هذا المحفل العالمي.

وعلي الهامش عقدت اليوم ورشة عمل متخصصة للمدربين برعاية الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، حيث شاركت فيها الكابتن أميرة فرح ممثلة عن الجهاز الفني المصري ،وتناولت الورشة أحدث أساليب التدريب الخاصة بلعبة 3×3 الموحدة، وآليات دعم فرق الدمج داخل المنافسات الدولية.

وكان اختتم المنتخب المصري استعداداته أمس باقامة الوحدة التدريبية الختامية الرئيسية أمس فور وصوله إلى سان خوان، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية وخطط الانتقال السريع والتحرك بدون كرة، بالإضافة إلى تدريبات خاصة بالانسجام بين اللاعبات الموحدات والشريكات لضمان أفضل أداء في المباريات الافتتاحية.

ويخوض المنتخب المصري منافسات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات بورتوريكو (البلد المستضيف) وأنجولا وجاميكا، حيث جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 يلعب المنتخب المصري ضد منتخب جاميكا في تمام 12:00 ظهراً وفي المساء يلعب المنتخب المصري ضد منتخب بورتوريكو في تمام 07:00 مساءً ، ويوم السبت 6 ديسمبر 2025 يلعب المنتخب المصري ضد منتخب أنجولا في تمام 11:40 صباحاً.

وتضم البعثة المصرية كلا من معالي الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والأستاذ الدكتور باسم تهامي رئيسًا للبعثة، والكابتن أميرة فرج مدربة الفريق، إضافة إلى اللاعبات روان علي، ماريان فانوس، ميادة عبد الرحمن، والشريكات فريدة الشنواني وفريدة مسعد

وتقام المباريات على ساحة DISTRITO T-Mobile إحدى أبرز الوجهات الرياضية والترفيهية في بورتوريكو، والتي تستضيف مجموعة من الفعاليات العالمية الكبرى.