إيطاليا: متظاهرون بالآلاف يدعمون فلسطين في بولونيا قبل مباراة كرة السلة لفريق مكابي تل أبيب

تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في مدينة بولونيا الإيطالية، قبل مباراة مكابي تل أبيب، ضد غريمه المحلي في الدوري الأوروبي.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة المحلية، وطالبوا بإلغاء المباراة، فردّت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق، نظم آلاف المواطنين مظاهرات في الدنمارك؛ تضامنا مع فلسطين، وتنديدا بالعدون الإسرائيلي المتواصل على المدنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في ساحة البلدية وسط العاصمة كوبنهاجن ولوحوا بالأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "أوقفوا الحصار على غزة"، و"أوقفوا إسرائيل الآن"، وشعارات تؤيد نضال الشعب الفلسطيني وتؤكد حقوقه الوطنية في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين كما أقرتها القرارات الدولية.

وطالب المشاركون في المظاهرة، العالم، وقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال في قطاع غزة.

كما تظاهر الآلاف في مدينة ميلانو الإيطالية، دعما لفلسطين، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة لفلسطين ومطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والدعوة لوقف قتل المدنيين، ووقف المجازر المرتكبة بحقهم.