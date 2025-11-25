الاتحاد السكندري: إيقاف مالك طه بعد تجاوزه أمام الأهلي

أكد أحمد بسيوني مدير كرة السلة بنادي الاتحاد السلة أن النادي اتخذ قرارا بايقاف مالك طه لاعب الفريق الذي تجاوز تجاه لاعبي النادي الأهلي بالأمس

وقال بسيوني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: ماحدث بالأمس هو خطأ من نادي الاتحاد السكندري بالأمس من البداية خاصة من لاعب الاتحاد تجاه لاعبي الاتحاد واتخذنا قرار بايقافه وتوبيخه منذ الأمس

وأضاف: تعرضنا لاستفزازات من أحد لاعبي الأهلي ولكن هذا أمر وارد وطبيعي.

وتابع: مسؤولو الأهلي طلبوا تأجيل المباراة لعدم قدرتهم على استكمال المباراة وبناء على ذلك انسحبنا وتركنا الملعب والاهلي بلغ رسمي بعدم استكمال المباراة ولكن فوجئنا بعدم الموافقة على تسليم البطاقات الخاصة بلاعبينا من اجل ترك الملعب

وواصل: نرفض مصطلح الانسحاب من المباراة ووارد ان يتم التصعيد ضد قرارات اتحاد كرة السلة عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم