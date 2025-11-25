قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاي القرفة والزنجبيل.. مشروب التريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
شاي القرفة والزنجبيل… المشروب الذي أصبح تريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم
أسماء عبد الحفيظ

خلال الأشهر الأخيرة، عاد شاي القرفة والزنجبيل إلى الواجهة بقوة كأحد أشهر المشروبات التي يتداولها مستخدمو تيك توك وإنستغرام.

 وقد أظهر آلاف المستخدمين فقدانًا للوزن، وتحسّنًا في الانتفاخ والهضم، ما جعل المشروب يدخل قائمة “المشروبات السحرية”.

 نوضح الحقيقة حول فوائده، وكيفية استخدامه بشكل صحيح للحصول على أفضل نتائج، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا القرفة والزنجبيل معاً؟

القرفة معروفة بدورها في تحسين مستوى السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الحلويات، بينما الزنجبيل يساعد على رفع حرارة الجسم وتحسين الهضم وتقليل الغازات. وعند دمجهما، نحصل على مشروب قوي التأثير على التمثيل الغذائي.

فوائد شاي القرفة والزنجبيل

الجرعة الزائدة قد تسبب تهيج الجهاز الهضمي

1. تحسين الحرق

يرفع الزنجبيل معدل الأيض قليلًا، ويساعد القرفة في تثبيت مستويات السكر، مما يقلل اشتهاء الطعام.

2. تقليل الانتفاخ

المشروب فعّال جدًا في التخلص من الغازات والانتفاخ، لذلك يشعر الكثيرون بانخفاض في حجم البطن.

3. تحسين الهضم

يساعد على تسريع حركة الأمعاء وتنشيط العصارة الهضمية.

4. مكافحة الالتهابات

كلا المكوّنين يحتويان على مضادات أكسدة قوية.

طريقة التحضير الصحيحة

كوب ماء

نصف ملعقة قرفة

شريحة زنجبيل طازج أو نصف ملعقة مطحون

يُغلى الماء وتُضاف المكونات ويُترك 10 دقائق

يفضل شربه مرتين يوميًا: صباحًا وبعد الغداء.

هل ينقص الوزن فعلاً؟

نعم… ولكن بشرط أن يكون جزءًا من نظام غذائي مناسب. المشروب:

يقلل الشهية

يخفض الرغبة في السكر

يحسن الهضم

لكن لا يمكن الاعتماد عليه وحده.

تحذيرات

لا يناسب المرأة الحامل

لا ينصح به في حالات قرحة المعدة

الجرعة الزائدة قد تسبب تهيج الجهاز الهضمي

 

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

علم الصين وماليزيا

الصين وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

النموالاقتصادي

البنك الأوروبي: تباطؤ النمو السكاني يحدث فوضى اقتصادية

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

وزير الإعلام السعودي: مبادرة السلام العربية شكلت النواة الأولى لإقامة دولة فلسطين

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

