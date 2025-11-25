شاي القرفة والزنجبيل.. مشروب التريند لفقدان الوزن وتنشيط الجسم

خلال الأشهر الأخيرة، عاد شاي القرفة والزنجبيل إلى الواجهة بقوة كأحد أشهر المشروبات التي يتداولها مستخدمو تيك توك وإنستغرام.

وقد أظهر آلاف المستخدمين فقدانًا للوزن، وتحسّنًا في الانتفاخ والهضم، ما جعل المشروب يدخل قائمة “المشروبات السحرية”.

نوضح الحقيقة حول فوائده، وكيفية استخدامه بشكل صحيح للحصول على أفضل نتائج، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا القرفة والزنجبيل معاً؟

القرفة معروفة بدورها في تحسين مستوى السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الحلويات، بينما الزنجبيل يساعد على رفع حرارة الجسم وتحسين الهضم وتقليل الغازات. وعند دمجهما، نحصل على مشروب قوي التأثير على التمثيل الغذائي.

فوائد شاي القرفة والزنجبيل

الجرعة الزائدة قد تسبب تهيج الجهاز الهضمي

1. تحسين الحرق

يرفع الزنجبيل معدل الأيض قليلًا، ويساعد القرفة في تثبيت مستويات السكر، مما يقلل اشتهاء الطعام.

2. تقليل الانتفاخ

المشروب فعّال جدًا في التخلص من الغازات والانتفاخ، لذلك يشعر الكثيرون بانخفاض في حجم البطن.

3. تحسين الهضم

يساعد على تسريع حركة الأمعاء وتنشيط العصارة الهضمية.

4. مكافحة الالتهابات

كلا المكوّنين يحتويان على مضادات أكسدة قوية.

طريقة التحضير الصحيحة

كوب ماء

نصف ملعقة قرفة

شريحة زنجبيل طازج أو نصف ملعقة مطحون

يُغلى الماء وتُضاف المكونات ويُترك 10 دقائق

يفضل شربه مرتين يوميًا: صباحًا وبعد الغداء.

هل ينقص الوزن فعلاً؟

نعم… ولكن بشرط أن يكون جزءًا من نظام غذائي مناسب. المشروب:

يقلل الشهية

يخفض الرغبة في السكر

يحسن الهضم

لكن لا يمكن الاعتماد عليه وحده.

تحذيرات

لا يناسب المرأة الحامل

لا ينصح به في حالات قرحة المعدة

الجرعة الزائدة قد تسبب تهيج الجهاز الهضمي