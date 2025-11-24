زي المطاعم.. طريقة تحضير سلطة البنجر

يعتبر البنجر من الخضروات التي لها العديد من الفوائد الصحية وفي نفس الوقت له مذاق جيد، وأكد موقع هيلثي في تقرير مؤخرا أنه يساعد، على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري وتحسين الذاكرة على سبيل المثال.







وتسعى العديد من ربات البيوت ليكون مكون أساسي بالسلاطات ، وفي هذا الصدد قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل سلطة البنجر .



طريقة عمل سلطة البنجر مثل المطاعم

المكونات :

4 حبات شمندر

1/2 بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

1 فص ثوم كبير مفروم

3 ملاعق كبيرة سكر بني حبيبات

45 مل زيت زيتون / زيت نباتي نقي .

90 مل من الخل أبيض

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج





طريقة تحضير سلطة البنجر:





في البداية ضع البنجر في إناء، واضف الماء.





ثم أغلق الاناء بشكل بسيط، ودعه يُغلى المزيج حتى ينضج البنجر.





بعدها أضف المزيد من الماء كلما تقدمت، ستعرف أن البنجر قد تم طهيه عندما يمكنك ثقبه بسهولة بشوكة أو سكين المائدة.





عندما يتم طهيها، اترك البنجر يبرد تمامًا قبل تحضير السلطة.





عندما تبرد ، قطعيها إلى مكعبات صغيرة الحجم وضعيها في وعاء.





أضف البصل المفروم ناعمًا إلى الشمندر.





خذ باقي المكونات، مثل السكر البني وزيت الزيتون والثوم والفلفل الأسود المطحون حديثًا وخل العنب الأبيض، قلبيهم جيدًا حتى يذوب السكر.





ضع صلصة السلطة في الوعاء مع البنجر والبصل، قم بتقليب سريع و خفيف حتى يتم دمج كل شيء.