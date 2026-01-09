عاصفة ترابية على طريق تنيدة منفلوط بالوادي الجديد.. وتحذيرات للسائقين

تشهد محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، طقسا غير مستقر مصحوب بعواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة، إذ من المتوقع أن تسجل العظمى 22 مئوية والصغرى 10 درجات، وبلغت سرعة الرياح 34 كم في الساعة، التي أدت إلى حجب الرؤية على الطرق السريعة خاصة طريق تنيدة منفلوط.

تفاصيل حالة الطقس

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الجمعة، على القاهرة والمحافظات، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ومن المتوقع سقوط أمطار في ظل انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، إذ تسود حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، مع نشاط للرياح يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.