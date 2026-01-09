قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
تعرف على أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم
الجزائري غربال يدير مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تطبيق إنستا باي.. خصائص جديدة للمستخدمين بالتحديث الأخير
رئيس جامعة الأزهر: الإمام الطيب.. زهد القائد وعدالة الإمام وهمّ الأمة
بعد وصفه ما يحدث في غزة بـ" الابادة الجماعية.. ادارج أسم جافيير بارديم بالقائمة السوداء
وزيرة التخطيط تبحث مع 'القومي للإعاقة' آليات دمج 11 مليون مواطن في خطط التنمية المستدامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الوزراء يوضح حقيقة ظهور فيروس إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية

كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن ظهور مرض إنفلونزا الطيور ببعض المزارع المصرية، وما أثير حول تأثير ذلك على زيادة أسعار الدواجن.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بعدم رصد أي حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في أي من المزارع المصرية.

وشددت الوزارة على تكثيف لجان التقصي النشط التابعة لها حملاتها بكافة محافظات الجمهورية، سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للكشف عن أي أمراض وبائية قد تصيب الطيور، مع إجراء فحوصات دورية شاملة للطيور، وسحب عينات لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة الطفيفة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية ترجع إلى تعاقب المواسم الاجتماعية والدينية، التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، مؤكدة أن أسعار الدواجن في هذه الفترة أقل بنسبة 20% من الأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف البيان، أن صادرات مصر من الدواجن ومنتجاتها إلى الأسواق الخارجية تشهد تزايدًا ملحوظًا، وهو ما يؤكد عدم وجود أي مشكلات مرضية تم رصدها داخل البلاد.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن أعداد المنشآت الداجنة المعزولة في تزايد، وفقًا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بما يعكس استقرار الوضع الصحي بالمزارع المصرية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج من الدواجن وبيض المائدة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق.

فيروس يصيب الدواجن الفراخ الدواجن مجلس الوزراء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

مايلي

5 ملايين دولار.. تطورات بمفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

فاهيتا الدجاج

فاهيتا الدجاج على أصولها.. وصفة مختلفة بطعم المطاعم في بيتك

بطاقة التموين

في دقائق من البيت.. طريقة تحديث بطاقة التموين أونلاين 2026

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

بالصور

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

