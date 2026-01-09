دعاء الجمعة الثالثة من رجب.. ردده بخشوع وتضرع

دعاء الجمعة الثالثة من رجب.. كثر البحث عنه عبر محرك جوجل، حيث يرغب الكثير فى اغتنام ساعة الإجابة يوم الجمعة، والتقرب الى الله بالدعاء، فالدعاء هو العبادة، وقد أمرنا الله بالدعاء ووعدنا بالإجابة، لذلك سوف نذكر لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم ترديدها.

دعاء الجمعة الثالثة من رجب

“أعوذ بك يا الله من أعِين تترقب حياتنا وكأنها تنتظر تدميرها، ومن أنفس تحزّن لتوفيقنا وكأنها تسعى لمنعها، ومن قلوب يملؤها مرض الحسد وينقصها ما عندنا رغم ما عندها، اللهم أكفنا إياهم اللهم أكفنا شر خلقك واشغلهم في أنفسهم”.

اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورزقِك، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ.

اللهم أعني ولا تُعنْ عَليَّ، وانْصرنِي ولا تَنصرْ عليّ، وامْكرْ لِي، ولا تَمكرْ عليّ، واهْدنِي، ويَسرِ الهُدى لِي.



دعاء الجمعة الثالثة من رجب قصير

ربي أنى مغلوب فانتصر

«دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

«اللهم قني عذابك يوم تجمع - أو تبعث - عبادك»

« الله الله ربي لا أشرك به شيئا».

اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد

اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني وارزقني

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللهم تقبَّلْ توبتي، واغسِلْ حوبَتي، وأجبْ دعوتِي.

دعاء الجمعة الثالثة من رجب جامع لكل خير



اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.



اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني.



اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.



«لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم».

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تقضي لي مسألتي وترزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك باسم الله وبأن لك الحمد يا حي يا قيوم أن ترزقني الهداية.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت أن ترحمني وتسترني وتلطف بحالي.