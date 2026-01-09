احذروا لوحات الشوارع الإعلانية .. رمال نشطة قادمة من الصحراء الغربية

تحديثات الطقس.. تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

رياح قادمة من الصحراء الغربية

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق وخاصة على ( الصحراء الغربية - شمال الصعيد - جنوب الصعيد -محافظة البحر الأحمر ومناطق من السواحل الشمالية الغربية ).

حذرت هيئة الأرصاد، من الوقوف تحت اللوحات الإعلانية والبيوت والأسطح المتهالكة، وحذرت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامة عند الخروج، ونصحت بضرورة الهدوء أثناء القيادة على الطرق السريعة.

أمطار متفاوتة الشدة قادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بتحديثات حالة الطقس اليوم، الجمعة، تشير من خلال أحدث صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، إلى ظهور عددًا من الظواهر الجوية المؤثرة خلال الساعات المقبلة.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال سيناء، على فترات متقطعة، في حين تتلاشى فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد، باستمرار نشاط الرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وسيناء، حيث تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

احذروا البحر.. الأمواج عالية

أوضحت هيئة الأرصاد، أن اضطراب الرياح قد يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

ودعت هيئة الأرصاد، المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات الدورية للحالة الجوية.