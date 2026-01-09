قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف خالية في بنك QNB مصر.. طريقة التقديم والشروط

وظائف
وظائف
محمد غالي

في إطار حرص البنوك الكبرى على دعم الكوادر الشابة وتأهيل الخريجين الجدد لسوق العمل، يواصل بنك QNB مصر تعزيز فرص التوظيف داخل شبكة فروعه، من خلال إتاحة وظائف مصرفية متكاملة تتيح بداية مهنية قوية، وتمنح الشباب فرصة لاكتساب الخبرات العملية داخل أحد أبرز الكيانات المصرفية العاملة في السوق المصري.

وظائف خالية في بنك QNB مصر

وظائف

ويبحث عدد كبير من الشباب، عن إعلان الوظائف الخاص  بنك QNB مصر إتاحة فرصة للانضمام إلى شبكة فروعه من خلال وظائف مصرفية متكاملة تستهدف الخريجين الجدد، بما يوفر لهم انطلاقة مهنية قوية داخل أحد البنوك العاملة في السوق المصري.

وأوضح البنك أن الوظائف المطروحة تتضمن تقديم الاستشارات المصرفية، وتلبية احتياجات العملاء، والترويج لمختلف منتجات وخدمات البنك، إلى جانب بناء علاقات طويلة الأمد تسهم في تنمية محفظة العملاء وتعزيز مستوى ولائهم.

وظائف

وظائف بنك QNB مصر

وأشار QNB مصر إلى أن المسؤوليات الوظيفية تشمل العمل كنقطة اتصال رئيسية مع العملاء داخل الفروع أو عبر الهاتف، وتقديم وبيع المنتجات المصرفية، وتنمية العلاقات مع العملاء الحاليين والمحتملين، إلى جانب استقطاب عملاء جدد وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

كما تشمل المهام استلام ومعالجة طلبات العملاء، والتحقق من التوقيعات والأرصدة، وفتح وإدارة حسابات الإيداع، ومعالجة طلبات البطاقات والقروض، وإعداد ملفات القروض ومراجعة المستندات والبيانات المرتبطة بها، فضلا عن إدارة وتنمية محفظة عملاء بنكي وفق خطط عمل محددة.

وتتضمن المسؤوليات أيضا متابعة التسهيلات الائتمانية وحركات الحسابات والالتزامات المتأخرة، والتعامل مع شكاوى العملاء لضمان تحقيق أعلى مستويات الرضا، مع الالتزام الكامل بإجراءات الامتثال، ومكافحة غسل الأموال، وإدارة المخاطر، وتطبيق سياسات وإجراءات البنك وفق القوانين واللوائح المعتمدة.

وظائف بنك QNB مصر

وبشأن شروط التقدم، أوضح البنك أن الوظائف متاحة للحاصلين على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية، من حديثي التخرج، مع ضرورة امتلاك معرفة جيدة بأساسيات العمل المصرفي، ومهارات قوية في التواصل والتخطيط والتنظيم، وقدرات تحليلية مرتفعة، إلى جانب مهارات حل المشكلات والتفاوض.

وظائف

كما يشترط إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي والتعامل مع الأنظمة المصرفية المختلفة.

وأكد بنك QNB مصر أن التقديم يتم من خلال الصفحة الرسمية للبنك على منصة لينكد إن، حيث يمكن للراغبين إرسال سيرهم الذاتية واستكمال جميع البيانات المطلوبة لإتمام عملية التقديم.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدا لالتزام بنك QNB مصر بدعم التنمية البشرية وتوفير مسارات مهنية واعدة للخريجين الجدد، بما يسهم في إعداد كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات العملاء ودعم تطور القطاع المصرفي، مع إتاحة فرص حقيقية للنمو والتطور الوظيفي داخل بيئة عمل احترافية.

