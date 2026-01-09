وظائف خالية برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. قدم الآن

يبحث عدد من المواطنين عن فرص العمل المتاحة التي أعلنها موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تلائم مختلف التخصصات والمؤهلات، برواتب مجزية تصل إلى 16 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم سوق العمل ودفع عجلة التنمية.

وظائف ممثل خدمة عملاء

أعلنت إحدى الشركات عن حاجتها لتعيين ممثل خدمة عملاء (Customer Service Representative) للعمل بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.



وتشترط الوظيفة إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى جيد جدا، إلى جانب مهارات استخدام الحاسب الآلي، مع تحديد الفئة العمرية من 19 إلى 50 عاما.

وتناسب الوظيفة جميع المؤهلات الدراسية.

ويبلغ الراتب الأساسي للوظيفة ما بين 15 ألفا و16 ألف جنيه شهريا، إضافة إلى حوافز تتراوح بين 2000 و2800 جنيه.



كما توفر الشركة عدة مزايا تشمل احتساب الوقت الإضافي، وتوفير وسائل مواصلات على نفقتها، إلى جانب التأمينات الصحية والاجتماعية.

شروط التقدم لوظيفة محاسب

كما أتاحت إحدى شركات السياحة فرصة عمل بوظيفة محاسب، بخبرة متوسطة تتراوح بين 3 و10 سنوات، للفئة العمرية من 26 إلى 35 عاما.

وتشترط الوظيفة إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال من كلية التجارة تخصص المحاسبة أو المراجعة.

ويصل الراتب الأساسي إلى ما بين 10 آلاف و12 ألف جنيه، مع توفير مزايا تشمل التأمينات الصحية والاجتماعية.

وظيفة أمن إداري

وفي سياق متصل، أعلنت إحدى الشركات عن وظيفة شاغرة بمسمى أمن إداري للعمل بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بخبرة تتراوح من سنتين إلى 10 سنوات.

ويشترط أن يكون المتقدم من الذكور، وتتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاما، مع إتاحة التقدم لجميع المؤهلات.

ويتراوح الراتب الأساسي للوظيفة بين 7 آلاف و9 آلاف جنيه، مع الاستفادة من التأمينات الاجتماعية.

ويزداد اهتمام عدد كبير من المواطنين بالوظائف التي يطرحها موقع «فرصنا»، في ظل إعلانه المستمر عن فرص عمل متنوعة في مجالات متعددة، برواتب قد تصل في بعض الوظائف إلى 75 ألف جنيه، وذلك ضمن جهود الدولة لتشغيل الشباب، وخفض معدلات البطالة، وإتاحة فرص عمل تتناسب مع مختلف الخبرات والمؤهلات.

وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه

وأعلنت شركة «بروميس ترانسبورتيشن» عن حاجتها لتعيين مديرة مبيعات داخلية وخارجية للعمل بمنطقة القاهرة الجديدة، مع اشتراط ألا تقل سنوات الخبرة عن 5 سنوات، وأن تكون المتقدمة أنثى، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، والحصول على مؤهل عال.

وحددت الشركة راتبا أساسيا يتراوح بين 20 ألفا و50 ألف جنيه شهريا.

كما أعلنت مجموعة «ألفا الطبية» عن وظيفة شاغرة بمسمى مشرف مخازن للعمل بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بخبرة تتراوح بين 5 و10 سنوات، وللفئة العمرية من 25 إلى 39 عاما، مع إجادة أساسيات الحاسب الآلي، والحصول على دبلوم نظام خمس سنوات فوق متوسط.

ويتراوح الراتب الأساسي للوظيفة بين 8 آلاف و9500 جنيه، مع احتساب ساعات العمل الإضافية، وتوفير التأمينات الصحية والاجتماعية.