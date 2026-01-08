بتكوين تتراجع في آسيا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

تراجعت عملة بتكوين خلال تعاملات، اليوم الخميس، في الأسواق الآسيوية، مواصلة فقدان الزخم الذي رافق بداية العام الجديد، في ظل تقيّد شهية المخاطرة لدى المستثمرين نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية وآسيا.



وانخفضت بتكوين بنسبة 1.5% لتسجل 91,093.8 دولار بعدما هبطت مؤقتًا إلى 90,642.7 دولار وتعثرت موجة التعافي مع مطلع العام، بعد فشل العملة الرقمية الأكبر عالميًا في استعادة مستوى 95 ألف دولار؛ بحسب ما نشره موقع (كوين ديسك) الأمريكي.



وظلت شهية المخاطرة تجاه العملات المشفرة محدودة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا وأمريكا اللاتينية.



ففي آسيا، تفاقم الخلاف الدبلوماسي المستمر منذ فترة طويلة بين الصين واليابان بعد أن فرضت بكين قيودًا على الصادرات إلى طوكيو، وأطلقت تحقيقًا لمكافحة الإغراق يستهدف شركات كيميائية يابانية.



وأشارت وسائل إعلام صينية إلى احتمال قيام بكين بتقييد صادراتها من المعادن النادرة الحيوية إلى اليابان، وهو سيناريو يحمل تداعيات خطيرة على قطاع التصنيع الضخم في اليابان.



وتراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى إلى حد كبير بالتوازي مع هبوط بتكوين، متخلية عن معظم مكاسبها المحققة مع بداية العام.



وفي بقية السوق، تراجعت العملة الرقمية الثانية عالميًا "إيثر" بنسبة 2.8% إلى 3,156.15 دولار، بينما انخفضت "عملة أكس أر بي XRP"، التي كانت من بين الأفضل أداءً هذا الأسبوع، بنسبة 4%.



كما خسرت عملتا سولانا وكاردانو نحو 0.6% و2.2% على التوالي، في حين تراجعت عملة بي إن بي BNB بنسبة 1.8%.



وفي فئة العملات الساخرة، انخفضت دوجكوين بنسبة 0.6%، بينما تراجعت عملة ترامب بنسبة 1.1%.

