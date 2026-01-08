قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.. ذراع مصر التنموي لتعزيز التضامن وبناء القدرات في إفريقيا
أسعار الكهرباء 2026.. اعرف فاتورتك هتطلع بكام في يناير؟
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
مصر تعلن دعمها الكامل لـ بوركينا فاسو في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار
أسطورة من الشرق.. من هو الهندي الذي وُضع اسمه إلى جوار ميسي ورونالدو؟
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
أخبار العالم

بتكوين تتراجع في آسيا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

بتكوين
بتكوين

تراجعت عملة بتكوين خلال تعاملات، اليوم الخميس، في الأسواق الآسيوية، مواصلة فقدان الزخم الذي رافق بداية العام الجديد، في ظل تقيّد شهية المخاطرة لدى المستثمرين نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية وآسيا.


وانخفضت بتكوين بنسبة 1.5% لتسجل 91,093.8 دولار بعدما هبطت مؤقتًا إلى 90,642.7 دولار وتعثرت موجة التعافي مع مطلع العام، بعد فشل العملة الرقمية الأكبر عالميًا في استعادة مستوى 95 ألف دولار؛ بحسب ما نشره موقع (كوين ديسك) الأمريكي.


وظلت شهية المخاطرة تجاه العملات المشفرة محدودة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا وأمريكا اللاتينية.


ففي آسيا، تفاقم الخلاف الدبلوماسي المستمر منذ فترة طويلة بين الصين واليابان بعد أن فرضت بكين قيودًا على الصادرات إلى طوكيو، وأطلقت تحقيقًا لمكافحة الإغراق يستهدف شركات كيميائية يابانية.


وأشارت وسائل إعلام صينية إلى احتمال قيام بكين بتقييد صادراتها من المعادن النادرة الحيوية إلى اليابان، وهو سيناريو يحمل تداعيات خطيرة على قطاع التصنيع الضخم في اليابان.


وتراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى إلى حد كبير بالتوازي مع هبوط بتكوين، متخلية عن معظم مكاسبها المحققة مع بداية العام.


وفي بقية السوق، تراجعت العملة الرقمية الثانية عالميًا "إيثر" بنسبة 2.8% إلى 3,156.15 دولار، بينما انخفضت "عملة أكس أر بي XRP"، التي كانت من بين الأفضل أداءً هذا الأسبوع، بنسبة 4%.


كما خسرت عملتا سولانا وكاردانو نحو 0.6% و2.2% على التوالي، في حين تراجعت عملة بي إن بي BNB بنسبة 1.8%.


وفي فئة العملات الساخرة، انخفضت دوجكوين بنسبة 0.6%، بينما تراجعت عملة ترامب بنسبة 1.1%.
 

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: تقديم كامل الدعم للأطفال الأيتام والأكثر احتياجا

منتجات الألبان - أرشيفية

تعرف على أسعار الألبان بأسواق محافظة الوادي الجديد

حملات تموينية متنوعة

محافظ المنيا : تكثيف حملات التموين على المخابز والأسواق وتحرير 196مخالفة

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

