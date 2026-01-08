قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
وزير الخارجية: مصر تسعى لإزالة العقبات أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا
أزمة في اجتماع الزمالك .. أحمد سليمان يرفض الحضور
اقتصاد

القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي يضيف 41 ألف وظيفة في ديسمبر

أفادت شركة ADP، المتخصصة في معالجة كشوف المرتبات، يوم الأربعاء، أن خلق فرص العمل في القطاع الخاص الأميركي شهد تحسناً في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من المتوقع.

وأضافت الشركات 41 ألف وظيفة خلال الشهر، في تحول إيجابي مقارنة بخسارة 29 ألف وظيفة في نوفمبر، ما وفر إشارة مشجعة لسوق العمل الذي واجه صعوبات مع اقتراب عام 2025 من نهايته. وكانت وظائف القطاع الخاص قد تراجعت في ثلاثة من الأشهر الأربعة السابقة لقراءة ديسمبر .

وجاءت النتيجة النهائية أقل بقليل من متوسط التوقعات التي جمعتها «داو جونز»، والبالغة 48 ألف وظيفة.

وسُجِّل نمو التوظيف بالكامل في قطاعات الخدمات، إذ أضاف قطاعا التعليم والخدمات الصحية 39 ألف وظيفة، بينما ساهم قطاع الترفيه والضيافة بـ24 ألف وظيفة. كما ارتفعت الوظائف في قطاعات التجارة والنقل والمرافق بنحو 11 ألف وظيفة، فيما زادت الوظائف في الخدمات المالية بمقدار 6 آلاف.

وفي المقابل، حدّت خسائر بلغت 29 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المهنية والتجارية، و12 ألف وظيفة في قطاع المعلومات، من المكاسب الإجمالية.

وسجّلت الصناعات المنتجة للسلع خسارة قدرها 3 آلاف وظيفة، ويُعزى ذلك أساساً إلى تراجع قدره 5 آلاف وظيفة في قطاع التصنيع.

وجاءت معظم مكاسب الوظائف في الشركات التي توظف أقل من 500 عامل، في حين أضافت الشركات الكبرى نحو ألفي وظيفة فقط.

القطاع الخاص الأميركي يخسر 32 ألف وظيفة في نوفمبر

وقالت كبيرة الاقتصاديين في ADP، نيلا ريتشاردسون، إن «المنشآت الصغيرة تعافت من خسائر الوظائف في نوفمبر تشرين الثاني مع توظيف إيجابي في نهاية العام، في الوقت الذي قلّص فيه أصحاب العمل الكبار وتيرة التوظيف».

وتمت مراجعة بيانات نوفمبر بالرفع من خسارة كانت مقدّرة في البداية عند 32 ألف وظيفة.

وفي ما يتعلق بالأجور، استمرت الزيادات بوتيرة معتدلة، إذ سجّل العاملون الذين بقوا في وظائفهم زيادة سنوية متوسطة قدرها 4.4%، دون تغيير عن نوفمبر تشرين الثاني، في حين حقق من غيّروا وظائفهم زيادة قدرها 6.6%، بارتفاع 0.3 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

ويأتي تقرير ADP قبل يومين من صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر متابعة، الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، علماً بأن جمع بيانات المكتب تأثر سابقاً بالإغلاق الحكومي. وسيكون هذا أول إصدار للتقرير في موعده منذ التوصل إلى حل للأزمة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت «داو جونز» آراءهم إضافة 73 ألف وظيفة خلال الشهر، مقارنة بـ64 ألف وظيفة في نوفمبر، مع توقع تراجع طفيف في معدل البطالة إلى 4.5%.

