«مياه أسيوط» تعلن أسماء الناجحين في الاختبار التحريري لوظيفة محصل/قارئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أسماء الناجحين في الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظيفة (محصل/قارئ) بنظام التعاقد، ممن انطبقت عليهم الشروط، وذلك ضمن المسابقة رقم (3) لسنة 2024م.



وأوضحت الشركة أن الاختبارات التحريرية أُجريت بتاريخ 1 نوفمبر 2025م، داخل قاعات كلية التجارة بجامعة أسيوط، للمتقدمين الذين سبق الإعلان عن أسمائهم عبر الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة.



وأكد المهندس محمود شحاتة محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الشركة للارتقاء بكفاءة الهيكل البشري، وتحسين مستوى الأداء، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

موعد فتح باب التظلمات



وأضاف أنه تقرر فتح باب تلقي التظلمات للمتقدمين الذين أدوا الاختبارات ولم ترد أسماؤهم ضمن كشوف الناجحين، وذلك لمدة خمسة أيام اعتبارًا من الأحد 11 يناير 2026م وحتى الخميس 15 يناير 2026م.

وأشار إلى أن تقديم التظلمات سيكون بقطاع الموارد البشرية بديوان (2)، الكائن بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية خلف أبراج الوطنية، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مقابل سداد مبلغ 300 جنيه قيمة التظلم الواحد، ضمانًا للجدية.



وأوضح رئيس الشركة أنه سيتم تحديد موعد المقابلات الشخصية عقب الانتهاء من فحص التظلمات، على أن يتم إضافة أسماء المقبولين في التظلمات إلى كشوف المتقدمين لإجراء المقابلة الشخصية.