مصادر عبرية تكشف عن موقف نتنياهو من المفاوضات مع سوريا.. ماذا قالت؟
العالم على موعد مع حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم.. ماذا تعني؟
مع دخول شهر رمضان.. اتحاد الغرف التجارية يكشف مفاجأة عن أسعار السلع
كامل الوزير: أي قرارات لحماية الصناعة متوازنة بين مصالح المصنعين والدولة والمستهلك
السودان.. مصرع 13 شخصا بمدينة الأبيض في قصف مسيرة تابعة لـ الدعم السريع
زيزو يتعهد بشراء تذاكر للجماهير المغربية لمساندة منتخب مصر في أمم أفريقيا
يونيسيف : 98% من مدارس غزة تعرضت للتدمير و638 ألفا فقدوا مقاعد الدراسة
أسعار الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية واختلافات طفيفة
التنمية المحلية تستعد لعيد الميلاد بإجراءات مكثفة لتسهيل الخدمات للمواطنين
قبيل اجتماع هام.. إسرائيل تشن غارات على مواقع عدة في لبنان
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
محافظات

أول فتاة تعمل كمدربة كمبيوتر للمكفوفين.. محافظ أسيوط يكرم زينب بدر ويقرر تعيينها ودعمها

إيهاب عمر

كرم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، البطلة زينب بدر سعد، إحدى بنات أسيوط، التي تحولت إلى أيقونة للعطاء والتحدي بعدما انتصرت على إعاقتها وفقدان بصرها، وتغلبت على ظروف إنسانية قاسية، لتصنع قصة نجاح ملهمة، وذلك استجابة سريعة لدعوتها وطلبها بلقائه، في لفتة إنسانية تعكس تقدير المحافظة لنماذج الكفاح الحقيقي.

مسيرة كفاح مشرفة

وأكد محافظ أسيوط أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لمسيرة كفاح مشرفة لبنت من بنات المحافظة، استطاعت بإرادتها القوية أن تتغلب على إعاقتها والظروف الصعبة التي مرت بها، وأصرت على استكمال تعليمها، حتى أصبحت مدربة كمبيوتر للمكفوفين ولاعبة كاراتيه، مشيرًا إلى أنها نموذج مشرف يجسد معاني الإصرار والعزيمة وروح التحدي التي يتمتع بها أبناء أسيوط، وقدوة ملهمة للشباب.

وقام المحافظ بتكريم الفتاة وإهدائها شهادة تقدير، مشيدًا بأدائها المتميز وكفاحها المستمر، ومؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لها، ولأمثالها من النماذج المضيئة.

وقال اللواء دكتور هشام أبو النصر إن أسيوط تزخر بالعديد من النماذج المشرفة والمبدعة، مشددًا على أن دور المسؤولين لا يقتصر على الإدارة فقط، بل يمتد إلى رعاية هذه النماذج وتكريمها وتحفيزها، وتقديم الدعم الكامل لها، باعتبارهم أمل مصر وأجيالها القادمة.

وخلال اللقاء، وافق محافظ أسيوط على طلب الفتاة، ووجه بتعيينها بمدرسة النور للمكفوفين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمامها للعمل كمدربة معتمدة بمركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن زينب بدر مرت بظروف إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما فقدت بصرها في سن مبكرة، ثم رحيل أقرب الناس إليها، والدها ووالدتها وشقيقها، إلا أنها نجحت في تحويل المحنة إلى منحة، متحدية الإعاقة والظروف، واستكملت تعليمها بعد سنوات طويلة من حصولها على دبلوم المدارس الفنية، والتحقت منذ عامين بمرحلة الثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين، وفي الوقت نفسه سعت إلى إثبات ذاتها، لتصبح أول فتاة تعمل كمدربة كمبيوتر للمكفوفين بمحافظة أسيوط.

ومن جانبها، أعربت زينب بدر عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ أسيوط على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنة دعمه واهتمامه بالنماذج الجادة، ودوره في دفع مسيرة العمل التنموي والإنساني داخل المحافظة.

محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدي للبناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ أسيوط يكرم زينب بدر "أيقونة التحدي" ويقرر تعيينها ودعمها تقديرًا لكفاحها الملهم

