جامعة أسيوط: تخصيص منحتين سنويًا لدراسة الدكتوراه لطلاب الماجستير بالكليات العملية

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط عن تخصيص (منحتين) سنويًا لدراسة درجة الدكتوراه للطلاب المتميزين في مرحلة الماجستير بالكليات العملية بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وتحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في إطار دعم الباحثين المتميزين وتشجيع النشر العلمي الدولي.

موعد التقدم للمنحة

ومن المقرر أن يُفتح باب التقدم للمنح اعتبارًا من غدًا 6 يناير 2026م وحتى 15 يناير 2026م.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن منحتيّ التميز العلمي لدراسة الدكتوراه تم تخصيصهما سنويًا، وتشمل كل منحة سداد الرسوم الدراسية للطالب لمدة أربع سنوات على الأكثر، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل استثمارًا في الكفاءات البشرية المتميزة بالجامعة والخبرات الأكاديمية والبحثية العريقة في مختلف التخصصات. مؤكدًا على حرص إدارة الجامعة على النهوض بقطاع الدراسات العليا، وتطوير برامجه ولوائحه الدراسية وربطها باحتياجات المجتمع المحلي والعالمي، بما يسهم في رفع المكانة العلمية لجامعة أسيوط عربيًا وعالميًا.

ويأتي هذا القرار في إطار تطلع جامعة أسيوط إلى بناء قاعدة علمية راسخة من الباحثين، وتحقيق مكانة بحثية متميزة على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تعزيز تواجد الجامعة في المنصات العلمية العالمية، وتطبيق معايير جودة التعليم العالي، وبناء منظومة بحث علمي شاملة ومستدامة تواكب تطورات العصر وفق مرجعية علمية سليمة.

شروط الحصول على المنحة

ومن جانبه، صرّح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن المتقدم للمنحة يخضع لعدد من الشروط، من أهمها:

١- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير من إحدى الكليات العملية بجامعة أسيوط.

٢- ألا يكون قد مضى أكثر من خمس سنوات على حصوله على درجة الماجستير وقت التقدم.

٣- أن يكون قد نشر بحثًا واحدًا على الأقل من رسالة الماجستير في مجلة دولية مُدرجة في قاعدة بيانات WOS ولها معامل تأثير وQ، على ألا تكون مُدرجة في قاعدة بيانات Emerging Source Citation Index.

تُمنح المنحة للباحث الحاصل على أعلى الدرجات بين المتقدمين، وبحد أدنى خمس درجات وفقًا للشروط المقترحة لتحكيم المنحة.

كما تتضمن الشروط أن يتعهد الطالب بنشر بحث واحد على الأقل من رسالة الدكتوراه في مجلة دولية مُدرجة في قاعدة بيانات WOS ولها معامل تأثير Q2، مع الالتزام بوضع الرقم الكودي للمنحة وصيغة الشكر لقطاع الدراسات العليا بجامعة أسيوط على جميع الأبحاث المستلة من الرسالة، وكذلك داخل نص الرسالة نفسها.

ويتم تقديم الأوراق المطلوبة بالإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالدور الثالث جناح (د)، حيث ستقوم لجنة برئاسة الدكتور جمال بدر وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بفحص الطلبات المقدمة.

الجدير بالذكر أن مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، كان قد وافق في جلسته رقم (٧٥٩) المنعقدة بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤م على تخصيص المنحتين المشار إليهما، دعمًا للطلاب الحاصلين على جوائز علمية أو الذين نشروا أبحاثهم في مجلات علمية عالمية مُدرجة في قاعدة بيانات (Web of Science) ذات معامل تأثير وQ.