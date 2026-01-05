قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
فى منتصف تعاملات اليوم.. الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه
الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع استهدفت مقر قيادة الفرقة 19 وقاعدة مروي
عقوبات الإدارات المخالفة تثير جدلًا في مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
ألمانيا تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر
في ذكرى ميلاده الـ 80.. قطوف من حياة الإمام الأكبر أحمد الطيب
قرى أسيوط تستقبل العرض المسرحي قطر الندى ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن قرى ومراكز المحافظة تستقبل العرض المسرحي "قطر الندى" ضمن فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار نشر الوعي الثقافي والفني والوصول بالخدمة الثقافية إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

تحقيق العدالة الثقافية

وأوضح محافظ أسيوط، أن تنظيم هذه العروض يأتي تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية وإتاحة الفنون الجادة لأهالي القرى والنجوع، بما يسهم في بناء الإنسان المصري وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

مواجهة الأفكار السلبية

وأشار المحافظ إلى أن العرض المسرحي يقدم في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، ومشروع مسرح المواجهة والتجوال بإشراف الفنان محمد الشرقاوي، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الدكتور جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، وذلك لمواجهة الأفكار السلبية، ودعم الوعي المجتمعي، وتقديم محتوى ثقافي وفني هادف يتناسب مع طبيعة الجمهور في القرى.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر، أن جولة العرض بمحافظة أسيوط تستمر لمدة خمسة أيام متتالية، حيث تنطلق العروض الاثنين 5 يناير 2026 بمركز شباب بني مر الساعة الحادية عشرة صباحًا، على أن يستكمل العرض جولته يوم الثلاثاء 6 يناير بمركز شباب حي السلام بمنفلوط الساعة الحادية عشرة صباحًا أيضًا.

وتابع محافظ أسيوط أن العرض يقام الأربعاء 7 يناير بدار الحنان للأيتام بأسيوط الساعة الحادية عشرة صباحًا، ثم يقدم يوم الخميس 8 يناير بمركز شباب قرية مسرع في التوقيت نفسه، وتختتم الجولة يوم الجمعة 9 يناير 2026 بمركز شباب أبنوب الساعة الثالثة عصرًا.

وأكد المحافظ أن العرض المسرحي "قطر الندى" يجسد رؤية فنية وتثقيفية تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي من خلال قالب درامي مشوق، يراعي الخصوصية الثقافية لجمهور القرى، ويعكس الدور الحقيقي للمسرح كأداة تنوير وبناء، مشيرًا إلى أن العروض تقام بالتعاون مع الجهات المعنية، مع الاستعانة بأجهزة الصوت الخاصة بالقوافل الثقافية، لضمان تقديم العمل بصورة تليق بالجمهور المستهدف.

أسيوط العرض المسرحي مشروع مسرح المواجهة والتجوال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة نشر الوعي الثقافي وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

