قرى أسيوط تستقبل العرض المسرحي قطر الندى ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أن قرى ومراكز المحافظة تستقبل العرض المسرحي "قطر الندى" ضمن فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار نشر الوعي الثقافي والفني والوصول بالخدمة الثقافية إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

تحقيق العدالة الثقافية

وأوضح محافظ أسيوط، أن تنظيم هذه العروض يأتي تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية وإتاحة الفنون الجادة لأهالي القرى والنجوع، بما يسهم في بناء الإنسان المصري وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع.

مواجهة الأفكار السلبية

وأشار المحافظ إلى أن العرض المسرحي يقدم في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، ومشروع مسرح المواجهة والتجوال بإشراف الفنان محمد الشرقاوي، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الدكتور جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، وذلك لمواجهة الأفكار السلبية، ودعم الوعي المجتمعي، وتقديم محتوى ثقافي وفني هادف يتناسب مع طبيعة الجمهور في القرى.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر، أن جولة العرض بمحافظة أسيوط تستمر لمدة خمسة أيام متتالية، حيث تنطلق العروض الاثنين 5 يناير 2026 بمركز شباب بني مر الساعة الحادية عشرة صباحًا، على أن يستكمل العرض جولته يوم الثلاثاء 6 يناير بمركز شباب حي السلام بمنفلوط الساعة الحادية عشرة صباحًا أيضًا.

وتابع محافظ أسيوط أن العرض يقام الأربعاء 7 يناير بدار الحنان للأيتام بأسيوط الساعة الحادية عشرة صباحًا، ثم يقدم يوم الخميس 8 يناير بمركز شباب قرية مسرع في التوقيت نفسه، وتختتم الجولة يوم الجمعة 9 يناير 2026 بمركز شباب أبنوب الساعة الثالثة عصرًا.

وأكد المحافظ أن العرض المسرحي "قطر الندى" يجسد رؤية فنية وتثقيفية تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي من خلال قالب درامي مشوق، يراعي الخصوصية الثقافية لجمهور القرى، ويعكس الدور الحقيقي للمسرح كأداة تنوير وبناء، مشيرًا إلى أن العروض تقام بالتعاون مع الجهات المعنية، مع الاستعانة بأجهزة الصوت الخاصة بالقوافل الثقافية، لضمان تقديم العمل بصورة تليق بالجمهور المستهدف.