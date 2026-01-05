قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
محافظات

محافظ أسيوط: 2025 عام المحاور العملاقة والطرق الاستراتيجية بصعيد مصر

محاور التنمية بمحافظة أسيوط
محاور التنمية بمحافظة أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن عام 2025 شهد طفرة نوعية غير مسبوقة في مشروعات الطرق والكباري بنطاق المحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ خطة وزارة النقل الهادفة إلى إنشاء شبكة طرق حديثة تدعم التنمية الشاملة، وتعزز الربط الإقليمي والدولي، وتخدم صعيد مصر على نحو غير مسبوق.

خلق محاور عرضية

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروعات الطرق القومية الجاري تنفيذها لا تقتصر على تحسين الحركة المرورية فقط، بل تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار، وفتح آفاق تنموية جديدة، وخلق محاور عرضية تربط شرق وغرب النيل، وتخدم القرى والمراكز، وتدعم مبادرة "حياة كريمة" وتحقق رؤية مصر 2030.

 طريق تجارة دولي

وأشار المحافظ إلى إنه تلقى تقريرا من نفذتها المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة المهندس إسلام فوزي تتضمن المشروعات التي تم وجاري تنفيذها خلال عام 2025-2026 ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي يأتي ضمن الخطة القومية لتطوير طريق "القاهرة – كيب تاون"، ليكون طريق تجارة دولي حر يربط شمال القارة بجنوبها، من خلال إنشاء طرق خدمة للنقل السريع بعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وفصل حركة النقل الثقيل عن السيارات الملاكي، إلى جانب تطوير وتوسعة الطريق الرئيسي.

وأضاف أن الأعمال شملت الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسافة من ديروط حتى القوصية بطول 17 كم، وجاري العمل في المسافة من القوصية حتى أسيوط بطول 64 كم، بنسبة تنفيذ بلغت 76%، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار و898 مليون جنيه، بما يعكس حجم الاستثمار غير المسبوق في البنية التحتية للمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن محور ديروط الحر يعد أحد أهم المحاور العرضية الجديدة على نهر النيل، حيث يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، ويعزز الربط بين شبكتي الطرق شرق وغرب النيل، مشيرًا إلى أن المحور يبلغ طوله 43 كم وعرضه 21 مترًا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الطريق الزراعي حتى وصلة الحوطا بطول 15 كم، والتي شهدت افتتاحًا رئاسيًا في ديسمبر 2021، فيما يجري العمل حاليًا في المسافة من وصلة الحوطا حتى الطريق الصحراوي الشرقي بطول 15 كم بنسبة تنفيذ 85% وبتكلفة 621.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى المسافة من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي الغربي بطول 13 كم بنسبة تنفيذ 90% وبتكلفة 997.6 مليون جنيه.

ولفت المحافظ إلى أن جاري تنفيذ محور أبو تيج الحر يمثل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق القومية، حيث يبلغ طوله 27.5 كم وعرضه 23 مترًا، ويربط الطريق الزراعي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، عابرًا نهر النيل وجزيرة ساحل سليم والطريق الزراعي الغربي والسكة الحديد موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع، التي تربط مركزي ساحل سليم وأبو تيج، تشهد تنفيذ كوبري علوي أعلى النيل بطول 3.1 كم، بنسبة تنفيذ بلغت 54%، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و322 مليون جنيه.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروع ازدواج ورفع كفاءة الطريق الزراعي (أسيوط – ديروط) بطول 61 كم يأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تحقيق السيولة المرورية وفصل الحركة في الاتجاهين، مضيفًا إنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى في المسافة من أسيوط حتى القوصية بطول 34 كم، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسر الترابي وطبقات الأساس بالكامل، والانتهاء من طبقة الأسفلت الرابطة بطول 23 كم، بنسبة تنفيذ إجمالية 56%، وبتكلفة 702 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أنه تم رفع كفاءة وصلة دشلوط على الطريق الصحراوي الغربي بطول 16 كم، حيث جرى الانتهاء من 13 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 85%، بتكلفة إجمالية 63 مليون جنيه، لما تمثله الوصلة من أهمية في ربط مركز ديروط بالطريق الصحراوي الغربي، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي (أسيوط – طما) بطول 35 كم في المسافة من أسيوط حتى صدفا، بتكلفة 107 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر، أن الهيئة العامة للطرق والكباري انتهت من إنشاء ورصف الطريق من مقام الشيخ الخراشي حتى مدخل المعابدة بطول 3.8 كم، حيث تم الانتهاء من الأعمال الترابية وطبقات الأساس والحمايات وأعمال النيوجيرسي، والانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية بطول 2.6 كم، بنسبة تنفيذ بلغت 80%، وبتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد، أن مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها تمثل نقلة حضارية حقيقية، وتضع المحافظة على خريطة التنمية المتكاملة، مشددًا على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتحقيق أعلى معايير الجودة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم مسيرة الجمهورية الجديدة.

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

