قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الدفاع المدني بغزة: تمكنا من إزالة أنقاض 3445 مبنى ومنزلا سكنيا
الأربعاء إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
مأساة في طوخ.. أب يموت حزنًا بعد أسبوع من غرق نجله في ترعة بالقليوبية
في ذكرى ميلاده الـ80.. صور للإمام الطيب تروي حكاية قلب ينحني بالحب لكل صغير
لغز البيتزا يكشف "ساعة الصفر".. كيف التقطت واشنطن إشارة إسقاط مادورو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان المجاهدين

محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان المجاهدين
محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان المجاهدين
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بميدان المجاهدين، في إطار تحسين ورفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين العامة، إلى جانب تفقد المحلات التجارية بشارع السكة الجديدة بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والتموينية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

تحسين الحركة المرورية

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان المجاهدين، مؤكدًا أن المشروع يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة المكان، بما يحقق السيولة المرورية ويعزز الشكل الحضاري للمنطقة، مشيرًا إلى أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو استكمال مشروعات البنية الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

وخلال تفقده للميدان، حرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين المتواجدين، وتبادل الحديث معهم في أجواء ودية، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير الجارية، والتي تمس حياتهم اليومية بصورة مباشرة. وأعرب المواطنون عن تقديرهم الكبير لحرص المحافظ على التواجد الميداني والتواصل المباشر معهم، مؤكدين ثقتهم في أن المشروعات الجارية ستسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمنطقة.

وشدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر على أن جميع الأعمال التي يتم تنفيذها تأتي استجابة لمطالب المواطنين، وضمن رؤية واضحة تضع راحة المواطن وسلامته في صدارة الأولويات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لإعادة تخطيط الميادين وتطويرها، والاستغلال الأمثل للمساحات غير المستغلة في تنفيذ مشروعات ذات نفع عام تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

كما شملت الجولة تفقد مقر "جمعيتي" لصرف السلع التموينية، تزامنًا مع صرف المقررات التموينية للشهر الجديد، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل وتوافر السلع بالكميات والأسعار المقررة، مع التأكيد على أهمية التوسع في تقديم خدمة التوصيل للمنازل للحد من التكدس وتخفيف العبء عن المواطنين.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بالمرور على المحلات التجارية بشارع السكة الجديدة، حيث تابع الأسعار وتنوع وجودة المعروضات ومدى وفرتها، وتفاعل مع البائعين والمواطنين، مستمعًا إلى آرائهم بشأن الأسعار وتوافر السلع الأساسية تزامنا مع أعياد الأخوة الأقباط.

وأكد محافظ أسيوط أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، بالتوازي مع تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية، بما يحقق نقلة حضارية حقيقية ويعكس صورة إيجابية لمحافظة أسيوط، بما يليق بمكانتها كعاصمة للصعيد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أسيوط ميدان المجاهدين الشوارع والميادين شارع السكة الجديدة حي غرب مدينة أسيوط أخبار أسيوط أخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة.. تفاصيل

صورة أرشيفية

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: جيش الاحتلال والمستوطنون نفذوا أكثر من 23 ألف اعتداء خلال العام الماضي

أسعار الفاكهة

اليوسفي بـ20 والفراولة بـ30 جنيها.. أسعار الفاكهة في الأسواق

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد