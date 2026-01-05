محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان المجاهدين

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بميدان المجاهدين، في إطار تحسين ورفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين العامة، إلى جانب تفقد المحلات التجارية بشارع السكة الجديدة بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والتموينية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

تحسين الحركة المرورية

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان المجاهدين، مؤكدًا أن المشروع يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة المكان، بما يحقق السيولة المرورية ويعزز الشكل الحضاري للمنطقة، مشيرًا إلى أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو استكمال مشروعات البنية الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

وخلال تفقده للميدان، حرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين المتواجدين، وتبادل الحديث معهم في أجواء ودية، حيث استمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير الجارية، والتي تمس حياتهم اليومية بصورة مباشرة. وأعرب المواطنون عن تقديرهم الكبير لحرص المحافظ على التواجد الميداني والتواصل المباشر معهم، مؤكدين ثقتهم في أن المشروعات الجارية ستسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمنطقة.

وشدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر على أن جميع الأعمال التي يتم تنفيذها تأتي استجابة لمطالب المواطنين، وضمن رؤية واضحة تضع راحة المواطن وسلامته في صدارة الأولويات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لإعادة تخطيط الميادين وتطويرها، والاستغلال الأمثل للمساحات غير المستغلة في تنفيذ مشروعات ذات نفع عام تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

كما شملت الجولة تفقد مقر "جمعيتي" لصرف السلع التموينية، تزامنًا مع صرف المقررات التموينية للشهر الجديد، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل وتوافر السلع بالكميات والأسعار المقررة، مع التأكيد على أهمية التوسع في تقديم خدمة التوصيل للمنازل للحد من التكدس وتخفيف العبء عن المواطنين.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بالمرور على المحلات التجارية بشارع السكة الجديدة، حيث تابع الأسعار وتنوع وجودة المعروضات ومدى وفرتها، وتفاعل مع البائعين والمواطنين، مستمعًا إلى آرائهم بشأن الأسعار وتوافر السلع الأساسية تزامنا مع أعياد الأخوة الأقباط.

وأكد محافظ أسيوط أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، بالتوازي مع تكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية، بما يحقق نقلة حضارية حقيقية ويعكس صورة إيجابية لمحافظة أسيوط، بما يليق بمكانتها كعاصمة للصعيد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.