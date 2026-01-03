محافظ أسيوط: 2025 عام الطفرة غير المسبوقة بقطاع الشباب والرياضة .. تطوير شامل للبنية التحتية.. استثمارات تقترب من 40 مليون جنيه.. توسع في مراكز التنمية وحصد بطولات محلية ودولية

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن عام 2025 يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، بعد تحقيق طفرة غير مسبوقة على مستوى المشروعات الإنشائية والخدمية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في البرامج والمبادرات الشبابية، وحصد إنجازات رياضية مشرفة على المستويين المحلي والدولي، بما يعكس الاهتمام الحقيقي ببناء الإنسان المصري وتمكين الشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، واصلت تنفيذ خطتها الاستثمارية بكفاءة عالية، حيث بلغت مخصصات قطاع الشباب والرياضة للعام المالي 2024/2025 نحو 7 ملايين و800 ألف جنيه، جرى توجيهها لاستكمال وإنشاء عدد من مباني الخدمات والأنشطة بمراكز شباب الغنايم وأبوتيج، ونادي ابنوب الرياضي، بنسبة تنفيذ 100%، بما أسهم في تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب، لافتًا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بلغت أيضًا 7 ملايين و800 ألف جنيه، تم إتاحة مليون جنيه منها للبدء في تنفيذ واستكمال مجموعة من المشروعات المتنوعة بمراكز شباب أبوتيج، ساو بديروط، العتمانية بالبداري، حي السلام، ونادي ابنوب الرياضي، في تأكيد واضح على استمرار دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي، وتعزيز دوره في خدمة شباب المحافظة والارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي بالمراكز والقرى.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبو النصر إلى تنفيذ خطة إضافية بقيمة 4 ملايين و200 ألف جنيه بنسبة إنجاز 100%، لتطوير ورفع كفاءة 5 مشروعات بعدد من مراكز الشباب شملت الفتح، قصير العمارنة، بني عدي الوسطى، إدارة شباب الغنايم، ومركز شباب البداري، إلى جانب تركيب عدادات كهرباء ومياه للمراكز الأكثر احتياجًا، بما يضمن استدامة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات.

إنشاء وتطوير ملاعب نجيل صناعي

وفي ملف الاستثمار الرياضي، أكد محافظ أسيوط تحقيق إنجاز غير مسبوق من خلال الانتهاء من 144 جلسة مزايدة عامة علنية ناجحة، بإجمالي عائد استثماري تجاوز 56 مليون جنيه، منها أكثر من 31 مليون جنيه عائد نقدي، ونحو 24 مليون جنيه تكلفة إنشائية استثمارية، شملت إنشاء وتطوير ملاعب نجيل صناعي، ومشروعات ملاهي وكافيتريات، ومحلات تجارية، ومشروعات متكاملة داخل مراكز التنمية الشبابية.



وأشار محافظ أسيوط إلى استلام 10 ملاعب نجيل صناعي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإحلال وتجديد 9 ملاعب أخرى، فضلًا عن الانتهاء من تطوير مركز التنمية الشبابية بمنفلوط وتشغيله بالكامل بعد إزالة جميع المعوقات، وإعداد لائحة تشغيلية لتنمية موارده، واستمرار العمل في إنشاء مركز تدريب الكشافة البحرية بساحل سليم.

مراكز تنمية شبابية

وأوضح أن إجمالي عدد ملاعب النجيل الصناعي التي تم إنشاؤها على مستوى المحافظة بلغ 170 ملعبًا، كما تم تحويل 10 مراكز شباب إلى مراكز تنمية شبابية، والانتهاء من استلام 77 مركز شباب من إجمالي 83 مركزًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وجاري استكمال الملاحظات بعدد 6 مراكز.

وأشار اللواء الدكتور هشام أبو النصر إلى أن إجمالي عدد المشروعات والمبادرات المنفذة بقطاع الشباب والرياضة بلغ 11 ألفًا و836 مشروعًا، استفاد منها أكثر من 540 ألف مستفيد، تنوعت بين مبادرة "صيف شبابنا"، و"بداية جديدة"، والخطط المركزية والمحلية، إلى جانب تنفيذ 952 زيارة متابعة للهيئات الشبابية والرياضية، ودعمها بمبلغ 2.8 مليون جنيه، وعقد الجمعيات العمومية والخاصة لتوفيق أوضاع الأندية وفقًا لتعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

وفيما يتعلق بالبطولات، أكد المحافظ أن أبناء أسيوط حققوا إنجازات رياضية مشرفة، أبرزها حصول اللاعب عبد الحافظ عمر بدري على الميدالية الفضية في بطولة العالم للكيك بوكس بتركيا، واللاعبة أسماء حسن سيد على المركز الرابع عالميًا، إلى جانب حصد لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ميداليات ذهبية وبرونزية في رفع الأثقال والمصارعة، وتكريم البطل سيد حسن علي الطوبي في كمال الأجسام.

كما حققت لاعبات الجودو بأسيوط مراكز متقدمة في بطولة العرب بالإسكندرية، وفاز فريق كرة القدم للصم والبكم بنادي الوليدية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وصعد فريق كرة السلة بنات تحت 18 سنة بنادي الشبان المسلمين لبطولة الجمهورية، فضلًا عن فوز منتخب أسيوط للسباحة بالمركز الأول في بطولة الصعيد وحصده 33 ميدالية ذهبية وغيرها من النجاحات والميداليات وحصول فريق كرة القدم للصم والبكم بنادي الوليدية الرياضي على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وحصول فريق كرة السلة بنات تحت 18 سنة بنادي الشبان المسلمين على مركز الأول على مستوى الصعيد والصعود لبطولة الجمهوية بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ، وحصول اللاعبين في لعبة المصارعة على 36 ميدالية (ذهبية ، وفضية، وبرونزية، وكذلك في لعبة رفع الأثقال على 8 ميداليات فضلاً عن 5 ميداليات للاعبي لعبة الملاكمة، وفــوز منتخب أسيوط للسباحة وحصوله على المركز الأولى في مسابقة بطولة الصعيد لمراكز الشباب للسباحة، وتم الحصول على عدد (33) ميدالية ذهبية ، كما حصل فريق الفنون الشعبية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مهرجان (ابداع) النسخة الخامسة 2025م بالإضافة إلى أفضل محافظة علي مستوي الوزارة في أحسن أداء فنى لبرنامج مشوارى

واختتم اللواء الدكتور هشام أبو النصر تصريحاته مؤكدًا أن ما تحقق خلال عام 2025 بقطاع الشباب والرياضة هو نتاج عمل جماعي وتنسيق مستمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة، مشددًا على استمرار دعم هذا القطاع باعتباره أحد أهم أدوات بناء الإنسان، واستثمار طاقات الشباب في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.