مدير أمن أسيوط يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط لجان انتخابات مجلس النواب

تفقد اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، اليوم السبت، عددا من اللجان الانتخابية بمركز منفلوط ومدينة أسيوط لمتابعة جاهزية القوات والخدمات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية في الدائرة الثانية والدائرة الأولى، التي تُجرى بها إعادة الانتخابات البرلمانية بعد إلغائها سابقًا.

وتأتي هذه الجولة بالتزامن مع بدء التصويت في إعادة الانتخابات، المقرر استمرارها على مدار يومي السبت والأحد، في ثلاث لجان عامة موزعة الدائرة الأولى التي تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، والدائرة الثانية التي تضم مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، بينما تشمل الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمنت الجولة تفقد التمركزات الأمنية أمام المدارس والمقار الانتخابية، ومتابعة انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة في الشوارع والميادين المؤدية إلى اللجان، إضافة إلى مراجعة جاهزية عناصر الحماية المدنية وإدارات المرور والمرافق للتعامل السريع مع أي طارئ.

وأكد مدير الأمن خلال جولته على ضرورة تسهيل حركة المرور ومنع التكدسات أمام اللجان، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المواطنين، مشددًا على الالتزام الكامل بخطط التأمين حتى انتهاء العملية الانتخابية.