قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. مالي تصعق تونس علي ملعبها بثنائية في افتتاحية كان 1994
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ3 دوائر.. محافظ أسيوط يتابع جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

محافظ أسيوط يتابع من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية
محافظ أسيوط يتابع من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية
إيهاب عمر

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الأولى والثانية والرابعة، والتي تقرر إعادة التصويت بها تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك بحضور كل من خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ والعديد من وكلاء الوزارات ومديري القطاعات الخدمية ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة.

انتظام العمل داخل اللجان

وأكد محافظ أسيوط، خلال متابعته اللحظية، انتظام العمل داخل اللجان منذ بدء التصويت، وعدم رصد أية معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن جميع المقار الانتخابية تعمل وفق الضوابط المنظمة وتحت إشراف قضائي كامل.

 سرعة تبادل المعلومات

وأوضح اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن غرفة العمليات المركزية تضم ممثلي الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، وترتبط بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، كما تربط مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات التنمية المحلية بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مستجدات خلال فترة التصويت.

وأشار المحافظ إلى أن الدوائر الثلاث تشمل الدائرة الأولى التي تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، والدائرة الثانية التي تضم مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، بينما تشمل الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج، مؤكدًا أن المتابعة تشمل جميع اللجان العامة والفرعية دون استثناء.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كانت قد استكملت جميع التجهيزات الفنية واللوجستية للمقار الانتخابية، من تأمين مصادر الكهرباء والمياه، وتوفير وسائل الحماية المدنية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الهمم داخل اللجان.

وشدد محافظ أسيوط على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، مع الاستمرار في تقديم الدعم التنظيمي والفني لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والاستقرار.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء دكتور هشام أبوالنصر المواطنين بالدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يمثل دعامة أساسية للمسار الديمقراطي، ويعكس وعي أبناء أسيوط وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة.

أسيوط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة العملية الانتخابية جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب المحكمة الإدارية العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

عمار الشريعي

تعرف على مكان الجنازة.. وفاة شقيق الموسيقار عمار الشريعي

هبة السيسي

هبة السيسي تخضع لعملية جراحية خطيرة.. تفاصيل

ليلى علوي وإلهام شاهين

ربنا يديم صداقتنا.. ليلى علوي تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها

بالصور

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد