بـ3 دوائر.. محافظ أسيوط يتابع جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الأولى والثانية والرابعة، والتي تقرر إعادة التصويت بها تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك بحضور كل من خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ والعديد من وكلاء الوزارات ومديري القطاعات الخدمية ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة.

انتظام العمل داخل اللجان

وأكد محافظ أسيوط، خلال متابعته اللحظية، انتظام العمل داخل اللجان منذ بدء التصويت، وعدم رصد أية معوقات من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن جميع المقار الانتخابية تعمل وفق الضوابط المنظمة وتحت إشراف قضائي كامل.

سرعة تبادل المعلومات

وأوضح اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن غرفة العمليات المركزية تضم ممثلي الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، وترتبط بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، كما تربط مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات التنمية المحلية بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مستجدات خلال فترة التصويت.

وأشار المحافظ إلى أن الدوائر الثلاث تشمل الدائرة الأولى التي تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، والدائرة الثانية التي تضم مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، بينما تشمل الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج، مؤكدًا أن المتابعة تشمل جميع اللجان العامة والفرعية دون استثناء.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كانت قد استكملت جميع التجهيزات الفنية واللوجستية للمقار الانتخابية، من تأمين مصادر الكهرباء والمياه، وتوفير وسائل الحماية المدنية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الهمم داخل اللجان.

وشدد محافظ أسيوط على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، مع الاستمرار في تقديم الدعم التنظيمي والفني لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والاستقرار.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء دكتور هشام أبوالنصر المواطنين بالدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يمثل دعامة أساسية للمسار الديمقراطي، ويعكس وعي أبناء أسيوط وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة.