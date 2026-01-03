قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قبل إعادة انتخابات النواب.. محافظ أسيوط يتفقد لجنة إستاد الأربعين

محافظ أسيوط
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مساء الجمعة، مقر اللجنة العامة للدائرة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والواقع بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير جولة الإعادة للعملية الانتخابية والاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

جاهزية مقر اللجنة العامة

واطمأن محافظ أسيوط خلال الجولة على جاهزية مقر اللجنة العامة من الناحية التنظيمية والفنية، والتأكد من توافر وسائل الاتصال والتجهيزات اللازمة، بما يضمن الدقة والانضباط الكامل في أعمال الفرز والتجميع وفقًا للقواعد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 تجهيز 285 مركزًا انتخابيًا

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أنه تم الانتهاء من تجهيز 285 مركزًا انتخابيًا على مستوى الدوائر الثلاث، تضم 353 لجنة فرعية، لاستقبال أكثر من مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، للاختيار بين 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي.

وأوضح محافظ أسيوط أن جميع اللجان تم تجهيزها وفق أعلى درجات الاستعداد، من حيث الإضاءة الجيدة، وتوفير مصادر كهرباء بديلة، والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب التيسيرات المقدمة لكبار السن وذوي الهمم والكراسي المتحركة ومترجمي الاشارة، بما يضمن أداء الناخبين لحقهم الدستوري في أجواء منظمة وآمنة.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة العامة للدائرة الأولى، والتي تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، تعمل بالتنسيق الكامل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف الانتخابي لحظة بلحظة وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو بلاغات.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم الفني والتنظيمي فقط، مع الالتزام الكامل بالحياد والنزاهة، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تليق بمحافظة أسيوط وأهلها.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية والواعية في اليوم الثاني من جولة الإعادة، مؤكدًا أن التصويت يمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطن ودعمه لمسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة.

