كرامة المريض خط أحمر.. وكيل صحة أسيوط في جولة ليلية مفاجئة بالمستشفيات

أجرى الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، جولة ميدانية مفاجئة فجر اليوم الجمعة، بدأت في تمام الساعة الواحدة صباحًا واستمرت حتى الخامسة فجرًا، شملت عددًا من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وفق معايير الجودة واحترام كرامة المريض.



ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة وفد من قيادات المديرية، ضم الدكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية، والدكتور عصام نبيل مدير عام الطب العلاجي، والدكتور علي شومان مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور جمال النشار مدير إدارة الخدمات الطبية، والدكتور أحمد عبد الحكيم عضو إدارة متابعة المديريات، وهاني سليمان من إدارة التفتيش المالي والإداري.



وشملت الجولة مستشفى صدفا المركزي ومستشفى الغنايم المركزي، إلى جانب مراكز طب الأسرة بقرى المطيعة وباقور، ووحدات طب الأسرة بقرى مجريس والعزايزة.



وأسفرت الجولة عن رصد تباين في مستوى الانضباط الإداري، حيث وجّه وكيل الوزارة الشكر الرسمي لفرق السهر بمركزي طب الأسرة بقريتي المطيعة وباقور، مشيدًا بتواجدهم والتزامهم الكامل بأداء مهامهم.

إحالة المتغيبين عن العمل للتحقيق



وفي المقابل، قرر الدكتور محمد جمال إحالة المتغيبين عن العمل من طاقم السهر بوحدتي مجريس والعزايزة للتحقيق، كما أحال الأطباء المتغيبين بمستشفيي الغنايم المركزي وصدفا المركزي إلى الشؤون القانونية بديوان المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



كما شملت القرارات إحالة مدير مستشفى الغنايم المركزي وإدارة المستشفى، ومديري الإدارتين الصحيتين بمركزي الغنايم وصدفا، ومسؤولي التفتيش للتحقيق بالشؤون القانونية، مع خصم حافز الإشراف، وذلك لوجود تقصير في المتابعة والإشراف.



وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، في تصريح عقب الجولة، أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، مشددًا على أن كرامة المريض وتلقيه خدمة طبية لائقة تمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه.



وأوضح أن رؤية المديرية تعتمد على «أنسنة الخدمة الصحية»، بحيث لا يقتصر التطوير على المنشآت والتجهيزات الطبية فقط، بل يمتد ليشمل حسن معاملة المرضى والاستماع لاحتياجاتهم وتقدير معاناتهم.



وأضاف أنه يتابع بشكل شخصي تقارير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لضمان سرعة الاستجابة وحل أي شكاوى أو معوقات تواجه المواطنين في أسرع وقت ممكن.