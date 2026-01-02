قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يعلن الجاهزية الكاملة لجولة الإعادة في الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية بالمحافظة، استعدادًا لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الأولى والثانية والرابعة، والتي كان قد صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائجها وإعادة العملية الانتخابية في وقت سابق.

توفير مناخ انتخابي آمن

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن المحافظة أنهت جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية اللازمة لضمان سير جولة الإعادة للعملية الانتخابية بصورة حضارية ومشرفة، تعكس وعي أبناء أسيوط وحرص الدولة على دعم المسار الديمقراطي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير مناخ انتخابي آمن ومنظم يكفل النزاهة والشفافية.

متابعة مجريات العملية الانتخابية

وأوضح محافظ أسيوط أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة بكامل تشكيلها، ومتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية أولًا بأول، والتدخل الفوري للتعامل مع أية ملاحظات أو طوارئ، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، وتنعقد لجنتها العامة بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، فيما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتشرف عليها اللجنة العامة بمعهد القوصية الإعدادي الثانوي، بينما تضم الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج، وتدار أعمالها من خلال اللجنة العامة بمركز شباب أبوتيج.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية قامت بتجهيز 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية، لاستقبال نحو مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 18 مرشحًا بنظام الفردي على 9 مقاعد، لافتًا إلى أنه تم التأكد من جاهزية جميع المقار الانتخابية من حيث النظافة العامة، والإضاءة الجيدة، ووسائل الحماية المدنية، وتأمين مصادر الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مع توفير مولدات كهربائية احتياطية تحسبًا لأي طارئ.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الخاصة لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الهمم، شملت تجهيز المداخل والممرات، وتوفير الكراسي المتحركة، فضلا عن الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة بعدد من اللجان، بما يضمن مشاركة آمنة وكاملة لجميع المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري.

وشدد أبو النصر على اكتمال خطط التأمين بالتعاون مع مديرية أمن أسيوط، لتأمين اللجان ومحيطها، وضمان انسيابية حركة الناخبين، مع تفعيل منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتحقيق سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أية مستجدات.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين بالدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، ورسالة دعم واضحة لمسيرة الاستقرار والبناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية، مشددًا على أن المحافظة ستواصل بذل أقصى الجهود لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تليق بأبناء أسيوط.

