صحة أسيوط: بدء تجهيز مستشفى الرمد لإجراء زراعة القرنية

أعلن الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، عن البدء الفوري في تجهيز مستشفى الرمد بأسيوط لإجراء عمليات زراعة القرنية لأول مرة، وذلك في بشرى سارة لمرضى العيون بالمحافظة، بهدف تقليل قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضى من السفر خارج أسيوط.



جاء ذلك خلال اجتماع فني موسع عقده وكيل الوزارة في أول يوم عمل له، مع إدارة مستشفى الرمد بأسيوط، بحضور الدكتورة كريستين تادرس، مدير المستشفى، والدكتورة شيماء جمال، نائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية، والدكتور جمال النشار، مدير إدارة الخدمات الطبية بمديرية الصحة.



وأكد وكيل وزارة الصحة أن مستشفى الرمد يُعد أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمات طب وجراحة العيون بالمحافظة، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم لتذليل العقبات وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمة.

تجهيز المستشفى لإجراء جراحات زراعة القرنية

وأوضح الدكتور محمد جمال أن تجهيز المستشفى لإجراء جراحات زراعة القرنية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان، في إطار خطة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية متخصصة داخل المحافظة.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة كريستين تادرس، مدير مستشفى الرمد بأسيوط، أن المستشفى يمتلك كوادر طبية مؤهلة، وأن إدخال جراحات القرنية يمثل طفرة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى العيون.



واختتم وكيل وزارة الصحة اللقاء بالتأكيد على أن معيار التقييم خلال المرحلة المقبلة سيكون رضا المواطن عن الخدمة الطبية، وتوافر العلاج، وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح لتلقي المقترحات الداعمة لتطوير منظومة العمل.