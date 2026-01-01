محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمرافق الحيوية على مستوى المحافظة، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، مؤكدًا أهمية التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين والحفاظ على سلامة الاحتفالات.

تأمين الكنائس والأديرة والمنشآت الحيوية

وشدد محافظ أسيوط على جاهزية فرق التدخل السريع، ورفع كفاءة التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وإدارة المرور لتأمين الكنائس والأديرة والمنشآت الحيوية، وتيسير الحركة المرورية على الطرق المؤدية إليها، مع تكليف الوحدات المحلية بالتعاون مع الأمن والحماية المدنية برفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات من الشوارع المحيطة ودعم أعمال الإنارة وصيانة أعمدة الكهرباء.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر على ضرورة رفع درجة التأهب بغرف العمليات الرئيسية والفرعية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها على مدار الساعة، مع إحكام الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والتموينية والمواد البترولية، وتكثيف الحملات على المخابز والأسواق للتأكد من جودة السلع وصلاحيتها حفاظًا على الصحة العامة.

كما وجه محافظ أسيوط القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والمرافق، برفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة جداول النوبتجيات وتوافر الأطقم الطبية، وضمان جاهزية مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل مع أي أعطال طارئة خلال فترة الاحتفالات.

وفي ختام توجيهاته، قدم محافظ أسيوط التهنئة لأبناء المحافظة كافة، وتهنئة خاصة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والمحبة، مؤكدًا أن وحدة النسيج الوطني ستظل الركيزة الأساسية لعبور التحديات وتحقيق التنمية.