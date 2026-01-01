قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسيوط يبدأ 2026 بتسليم كراسي وسماعات لذوي الهمم وبطاطين للعمالة

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

استهل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أول أيام العام الميلادي الجديد، بتنفيذ فعالية إنسانية، حيث سلم عددًا من الكراسي المتحركة والسماعات الطبية للأطفال من ذوي الهمم، إلى جانب بطاطين للعمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن مبادرة "دفا"، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، في إطار حرص الدولة على رعاية الفئات الأولى بالرعاية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال فعالية أقيمت بديوان عام المحافظة، بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية، وإيناس حسن محمد مسئول قطاع الصعيد بمؤسسة "بوابتك للخير" للتنمية.

المستفيدين من الأطفال من ذوي الهمم

والتقى محافظ أسيوط بالمستفيدين من الأطفال من ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة، حيث جرى تسليم 3 كراسي متحركة، و3 كراسي متحركة لمرضى الشلل الدماغي، و4 سماعات طبية، بالإضافة إلى 10 بطاطين للعمالة غير المنتظمة، مقدمة من مؤسسة "بوابتك للخير"، وسط أجواء إنسانية سادتها الفرحة بين الحضور.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأسر الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الهمم، مشددًا على أهمية تكامل جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار المحافظة في تقديم التسهيلات اللازمة لكافة المبادرات المجتمعية الهادفة لخدمة المواطنين.

وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره لدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنفذها مؤسسة "بوابتك للخير" بأسيوط بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وتحت رعاية محافظ أسيوط، وتشمل عددًا من المبادرات الإنسانية الهادفة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم.

