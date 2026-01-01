قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تنمية شاملة وخدمات أفضل.. محافظ أسيوط يستعرض أولويات العمل التنفيذي خلال 2026

محافظ أسيوط يستعرض أولويات العمل التنفيذي في 2026
محافظ أسيوط يستعرض أولويات العمل التنفيذي في 2026
إيهاب عمر

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في مستهل عام 2026، لاستعراض أولويات العمل الخدمي والتنموي خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة عدد من الملفات الجماهيرية والقرارات التنفيذية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية الجارية بكافة المراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

مواصلة المبادرات الصحية الرئاسية

وفي مستهل الاجتماع، قدم محافظ أسيوط التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، وأهالي المحافظة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار، ومؤكدًا استمرار العمل الجاد لدعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات، كما هنأ الدكتور محمد جمال بمناسبة توليه مهام وكيل وزارة الصحة، مشددًا على أهمية مواصلة المبادرات الصحية الرئاسية، وتكثيف القوافل الطبية، والمتابعة المستمرة للمستشفيات والوحدات الصحية، ومشيدًا بالجهود المبذولة خلال الفترة السابقة.

وأشاد المحافظ بجهود الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والتوسعات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، مؤكدًا استكمال المشروعات والوصلات المنزلية، خاصة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم استعراض فيلم تسجيلي لإنجازات الشركة خلال عام 2025.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أهمية الإسراع في استكمال مشروعات الطرق الجارية، وعلى رأسها طريق البداري – البحر الأحمر، ورفع كفاءة المحاور المرورية، إلى جانب التشديد على مسئولية رؤساء المراكز والمدن في تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات بصفة يومية، وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الجهات التنفيذية.

ووجه محافظ أسيوط بالاهتمام خلال عام 2026 باستكمال إضاءة الشوارع والطرق السريعة، وتخطيط الشوارع مروريًا، وضبط منظومة الأكشاك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما كلف بسرعة الانتهاء من إنشاءات المدارس، والتنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية والكهرباء لتذليل المعوقات.

وشدد المحافظ على مواجهة الحرق المكشوف وقمائن الطوب المخالفة، خاصة بمركز الفتح، واستعرض استعدادات المحافظة لمشروع "صقر"، مؤكدًا الجاهزية الكاملة للمعدات والمركبات، كما أكد أهمية مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، ومتابعة الاستعدادات لافتتاح المعرض الدائم أسفل كوبري فيصل بحي غرب أسيوط لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز المرتفعة في ملفات التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وتقنين أراضي أملاك الدولة، ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة بحي غرب أسيوط، واعتمد التبرعات المقدمة لدعم المشروعات والخدمات بالمحافظة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية.

أسيوط اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أولويات العمل عام 2026 المشروعات التنموية التنمية العام الميلادي الجديد المبادرة الرئاسية طريق البداري

