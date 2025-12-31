2025 عام التحول الصحي الكامل في أسيوط.. 14 مليون خدمة طبية.. طفرة غير مسبوقة بالوحدات الصحية.. استثمارات بالمليارات لتطوير المستشفيات.. وحياة كريمة تعيد رسم خريطة الرعاية

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن عام 2025 يُعد من أكثر الأعوام إنجازًا في تاريخ القطاع الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن أسيوط شهدت نقلة نوعية شاملة في مستوى الخدمات الطبية، والبنية التحتية، والتجهيزات، والتغطية الصحية، بما يواكب توجهات الدولة المصرية لبناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030

وأوضح محافظ أسيوط أن ما تحقق هو نتاج عمل مؤسسي متكامل بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وبمتابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبجهود مخلصة من الفرق الطبية والإدارية داخل المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن وزارة الصحة والسكان أعلنت تقديم أكثر من 14 مليون و100 ألف خدمة طبية داخل مستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية بمحافظة أسيوط، خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على التوسع الكبير في إتاحة الخدمة الصحية ووصولها إلى مختلف فئات المجتمع.

9 ملايين و368 ألف خدمة طبية

وأوضح أن المستشفيات وحدها قدمت نحو 9 ملايين و368 ألف خدمة طبية شملت الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والحضانات، والأقسام الداخلية، إلى جانب 7876 خدمة تشخيص عن بُعد، وقرابة 250 ألف خدمة طبية مجانية من خلال القوافل العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن عام 2025 شهد تسلم وتشغيل عدد من الصروح الطبية العملاقة بعد تطويرها، في مقدمتها مستشفى منفلوط النموذجي عقب إحلال وتجديد شامل بتكلفة تجاوزت مليار جنيه، ليصبح واحدًا من أحدث المستشفيات على مستوى الصعيد، تلاه مستشفى ديروط المركزي بعد تطويره بتكلفة بلغت نحو 722 مليون جنيه.

كما تم افتتاح مستشفى أورام ديروط بعد تحويل مبنى الحميات إلى مستشفى تخصصي، في خطوة نوعية لتخفيف معاناة مرضى الأورام من السفر خارج المحافظة، فضلًا عن استمرار العمل بمعدلات إنجاز مرتفعة في تطوير مستشفيات ساحل سليم، أبنوب، الصدر، الإيمان العام، والبداري المركزي، وإنشاء مبانٍ جديدة للرعايات والإصابات والغسيل الكلوي.

وعلى مستوى القرى والنجوع، أوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحدثت تحولًا حقيقيًا في خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث تم الانتهاء من 20 وحدة صحية ومركز رعاية طفل ودخولها الخدمة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار جنيه، موزعة على مراكز (أبنوب، ساحل سليم، الفتح، منفلوط، ديروط، صدفا، وأبوتيج).

كما يجري العمل في 5 مراكز لتنمية الأسرة و58 وحدة صحية جديدة، مع تجهيزها وفق أحدث المعايير الطبية، وتفعيل غرف المشورة الأسرية بجميع المستشفيات والوحدات.

وأشار محافظ أسيوط إلى تنفيذ 77 قافلة علاجية شاملة خلال عام 2025، استفاد منها نحو 95 ألف مواطن، قُدمت خلالها أكثر من 225 ألف خدمة طبية مجانية، شملت الكشف وصرف العلاج وإجراء الفحوصات والتحاليل في مختلف التخصصات.

كما تم دعم خطط التأمين الطبي خلال الأعياد والمناسبات، وتقديم خدمات طبية طارئة بالحدائق والمتنزهات ومحيط الكنائس، إلى جانب تنفيذ قوافل توعوية متخصصة في صحة المرأة، والأم والجنين، والأورام، وكبار السن.

وأكد المحافظ أن ملف العلاج على نفقة الدولة شهد طفرة غير مسبوقة، حيث تم الانتهاء من مراجعة وصرف 225 ألف قرار وفاتورة علاجية بتكلفة تجاوزت 475 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم مرضى الفشل الكلوي وصرف بدل انتقال بقيمة تزيد على 2.4 مليون جنيه، مع تشديد الرقابة على مراكز الغسيل الكلوي الخاصة.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن القطاع الصحي شهد تحديثًا شاملًا للأجهزة الطبية، شمل تشغيل أجهزة أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي بعدد من المستشفيات، وتشغيل جهاز رسم الشبكية بمستشفى الرمد، وتطوير وحدات الغسيل الكلوي، وافتتاح عيادات تخصصية نادرة، وإجراء عمليات نوعية لأول مرة داخل مستشفيات المحافظة.

كما تم التوسع في خدمات التشخيص عن بُعد، حيث جرت مناظرة أكثر من 18 ألف حالة منذ بدء المنظومة، منها نحو 8 آلاف حالة خلال عام 2025 فقط، فضلًا عن إنشاء إدارة سلامة المرضى واعتماد قسم الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الإيمان العام كمركز تميز دولي في مقاومة مضادات الميكروبات.

وفي ختام تصريحاته، أعلن محافظ أسيوط تحقيق نتائج غير مسبوقة في ملف القضية السكانية، حيث تراجع عدد المواليد من 115 ألف مولود عام 2023 إلى 107 آلاف و391 مولودًا خلال 2025، مع تجاوز المستهدفات في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح الجهود الصحية والتوعوية المتكاملة.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن ما تحقق خلال عام 2025 يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الصحي بالمحافظة، تقوم على الجودة والاستدامة والعدالة في توزيع الخدمة، وتضع صحة المواطن الأسيوطي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، في إطار بناء الجمهورية الجديدة.