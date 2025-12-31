محافظ أسيوط: استكمال الرحلات السياحية لطلاب المدارس يرسخ الوعي بمسار العائلة المقدسة

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إن المحافظة تواصل استكمال وتنفيذ برنامج الرحلات السياحية والتثقيفية، في إطار رؤية شاملة تستهدف ترسيخ الوعي الديني والتاريخي لدى طلاب المدارس، وإبراز ما تمتلكه أسيوط من كنوز روحية وأثرية تمثل جزءًا أصيلًا من مسار رحلة العائلة المقدسة، أحد أهم المسارات الدينية في العالم.

دعم السياحة الداخلية

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الرحلات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تنفذها المحافظة، من خلال رحلة جوية منتظمة تربط القاهرة بأسيوط لدعم السياحة الداخلية، وبناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة بقيمة المواقع التاريخية والدينية، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان يبدأ من تعريفه بتاريخ بلاده وربطه بجذوره الحضارية والروحية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن المحافظة استقبلت وفدًا طلابيًا من إحدى المدرس في إطار الرحلات السياحية المنظمة، والتي تم إعداد برنامجها بعناية ليتضمن مجموعة من أبرز المعالم الدينية ذات القيمة التاريخية، بما يحقق التكامل بين البعد التعليمي والثقافي والروحي.

وأضاف المحافظ أن الوفد استهل جولته بزيارة دير ريفا الأثري بمركز أسيوط، والذي يعد من المواقع التاريخية المهمة، حيث تعرف الطلاب على تاريخ الدير ودوره الديني عبر العصور، وما يحمله من دلالات روحية ومعمارية تعكس عمق الحضارة المصرية.

كما شملت الزيارة دير السيدة العذراء بدرنكة بالجبل الغربي لأسيوط، أحد أهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة على مستوى العالم، حيث استمع الطلاب إلى شرح وافي حول مكانة الدير التاريخية والدينية، وأهمية الموقع باعتباره شاهدًا حيًا على مرحلة مفصلية في التاريخ المسيحي، وسط اهتمام بالغ من الطلاب وتفاعلهم مع ما قدمه الآباء والرهبان من معلومات تاريخية وروحية.

وفي محطة أخرى بالغة الأهمية، واصل الوفد رحلته إلى دير الأمير تادرس الشطبي بمركز منفلوط، حيث تعرف الطلاب على سيرة القديس الأمير تادرس، وأهمية الدير كأحد الرموز الدينية البارزة في صعيد مصر، وما يمثله من قيمة روحية وثقافية في وجدان المجتمع المحلي.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الزيارات الميدانية تمثل تجربة تعليمية متكاملة، تسهم في تحويل التاريخ من مادة نظرية إلى واقع ملموس، وتزرع في نفوس الطلاب قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، مشددًا على أن أسيوط تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون مركزًا محوريًا للسياحة الدينية والثقافية في مصر.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية والدينية، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، بما يليق بقيمتها التاريخية، ويدعم توجه الدولة نحو تنشيط السياحة المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنظيم مثل هذه الرحلات على مدار العام، إيمانًا بدورها في بناء وعي الأجيال الجديدة، وتنشيط الحركة السياحية، وتعزيز مكانة أسيوط كوجهة دينية وتاريخية ذات طابع عالمي، قادرة على الجمع بين أصالة التاريخ وروح المستقبل.