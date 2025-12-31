قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات ومداهمات وتجريف خلال الصباح.. الاحتلال يعترف بقتله 230 فلسطينيًا بالضفة 2025
مصدر أمني: تدابير أمنية مكثفة بمحيط دور العبادة والمناطق السياحية لتأمين احتفالات رأس السنة
تقطيع المركبة لاستخراج المصابين.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس في حلوان
مصادر محلية: قوات الاحتلال تبدأ هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس بطولكرم
أمطار تلطف ليلة الكريسماس.. تفاصيل حالة الطقس اليوم بالمحافظات
ترامب يفجر مفاجأة بشأن المناورات الصينية حول تايوان | تفاصيل
هل تمطر في السهرة؟ خريطة الطقس ودرجات الحرارة ليلة رأس السنة 2026| فيديو
فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية غداً ..عبر هذا الرابط
هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟
منتخب مصر يبدأ تدريباته لمواجهة بنين فى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
التعليم تعلن دخول 10 مدارس مصرية يابانية جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل
الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس: دافئ نهارًا وأمطار ورياح تضرب هذه المناطق خلال الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استكمال الرحلات السياحية لطلاب المدارس يرسخ الوعي بمسار العائلة المقدسة

مطار أسيوط يواصل استقبال الوفود الطلابية لزيارة المعالم الأثرية
مطار أسيوط يواصل استقبال الوفود الطلابية لزيارة المعالم الأثرية
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إن المحافظة تواصل استكمال وتنفيذ برنامج الرحلات السياحية والتثقيفية، في إطار رؤية شاملة تستهدف ترسيخ الوعي الديني والتاريخي لدى طلاب المدارس، وإبراز ما تمتلكه أسيوط من كنوز روحية وأثرية تمثل جزءًا أصيلًا من مسار رحلة العائلة المقدسة، أحد أهم المسارات الدينية في العالم.

 دعم السياحة الداخلية

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الرحلات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تنفذها المحافظة، من خلال رحلة جوية منتظمة تربط القاهرة بأسيوط لدعم السياحة الداخلية، وبناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة بقيمة المواقع التاريخية والدينية، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان يبدأ من تعريفه بتاريخ بلاده وربطه بجذوره الحضارية والروحية.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن المحافظة استقبلت وفدًا طلابيًا من  إحدى المدرس في إطار الرحلات السياحية المنظمة، والتي تم إعداد برنامجها بعناية ليتضمن مجموعة من أبرز المعالم الدينية ذات القيمة التاريخية، بما يحقق التكامل بين البعد التعليمي والثقافي والروحي.

وأضاف المحافظ أن الوفد استهل جولته بزيارة دير ريفا الأثري بمركز أسيوط، والذي يعد من المواقع التاريخية المهمة، حيث تعرف الطلاب على تاريخ الدير ودوره الديني عبر العصور، وما يحمله من دلالات روحية ومعمارية تعكس عمق الحضارة المصرية.

كما شملت الزيارة دير السيدة العذراء بدرنكة بالجبل الغربي لأسيوط، أحد أهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة على مستوى العالم، حيث استمع الطلاب إلى شرح وافي حول مكانة الدير التاريخية والدينية، وأهمية الموقع باعتباره شاهدًا حيًا على مرحلة مفصلية في التاريخ المسيحي، وسط اهتمام بالغ من الطلاب وتفاعلهم مع ما قدمه الآباء والرهبان من معلومات تاريخية وروحية.

وفي محطة أخرى بالغة الأهمية، واصل الوفد رحلته إلى دير الأمير تادرس الشطبي بمركز منفلوط، حيث تعرف الطلاب على سيرة القديس الأمير تادرس، وأهمية الدير كأحد الرموز الدينية البارزة في صعيد مصر، وما يمثله من قيمة روحية وثقافية في وجدان المجتمع المحلي.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الزيارات الميدانية تمثل تجربة تعليمية متكاملة، تسهم في تحويل التاريخ من مادة نظرية إلى واقع ملموس، وتزرع في نفوس الطلاب قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، مشددًا على أن أسيوط تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون مركزًا محوريًا للسياحة الدينية والثقافية في مصر.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة تعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية والدينية، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، بما يليق بقيمتها التاريخية، ويدعم توجه الدولة نحو تنشيط السياحة المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنظيم مثل هذه الرحلات على مدار العام، إيمانًا بدورها في بناء وعي الأجيال الجديدة، وتنشيط الحركة السياحية، وتعزيز مكانة أسيوط كوجهة دينية وتاريخية ذات طابع عالمي، قادرة على الجمع بين أصالة التاريخ وروح المستقبل.

أسيوط الرحلات السياحية الوعي الديني والتاريخي كنوز أثرية المسارات الدينية مسار رحلة العائلة المقدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

الذهب يعاود التراجع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الشهادات البنكية

الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

كوبري السيدة عائشة

السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام

ترشيحاتنا

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

الدعاء

دعاء آخر يوم فى 2025 .. 5 كلمات رددها يفتح الله لك فتحا عجيبا

مدير عام الإرشاد الديني بديوان عام وزارة الأوقاف

مدير الإرشاد الديني بالأوقاف: الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ومحتواها العلمي المعتمد

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد