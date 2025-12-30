قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 323 محضرا تموينيا خلال حملات بالمراكز والأحياء| صور

تحرير 323 محضر تمويني خلال حملات مكثفة بالمراكز والأحياء بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في تحرير 323 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة استمرت على مدار 4 أيام بمختلف المراكز والأحياء، استهدفت المخابز والأسواق، في إطار جهود الدولة لضبط منظومة التموين والأسواق، ومنع أي ممارسات غير قانونية تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشديد الرقابة على الأسواق.

مواجهة الغش التجاري

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين، واصلت تنفيذ الحملات التموينية المفاجئة والدورية بجميع القرى والمراكز، بالتنسيق مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وبالتعاون مع الوحدات المحلية، وذلك لمواجهة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار المحافظ إلى أنه في مجال الأسواق تم ضبط أحد مشروعات «جمعيتي» لتصرفه في كميات من السلع التموينية شملت 585 كيلوجرام سكر، و534 زجاجة زيت، و353 عبوة بسكويت، و11 علبة جبنة، و432 كيس مكرونة، كما تم تحرير محاضر لتصرف بعض المخابز في 74 جوال دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق، إلى جانب تحرير 3 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و3 محاضر غلق لتجار تموينيين، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و6 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، فضلًا عن 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أنه في مجال المخابز البلدية تم تحرير 278 محضرًا متنوعًا، شملت مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والغلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بون صرف الخبز للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي وحازم بكافة أنحاء المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تموينية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وناشد المحافظ المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، من خلال الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة على أرقام (114)، و(088/2135858)، و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

أسيوط تحرير 323 محضرًا تموينيًا المخابز الأسواق منظومة التموين الرقابة على الأسواق

