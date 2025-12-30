محافظ أسيوط: تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية الواسطى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة والتجميل المكبرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين منظومة النظافة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة واستعادة المظهر الحضاري، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رفع تراكمات القمامة والمخلفات

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية بالمركز، وبدعم من معدات وحدة مشروع الإنقاذ والتدخل السريع، حيث شملت الأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وتفريغ الحاويات، وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة، وتنفيذ أعمال الكنس الآلي وشفط الأتربة من الطرق والمحاور المرورية، بما يسهم في تحسين المظهر العام للقرية.

إزالة المخلفات الصلبة

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الحملة استهدفت رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإزالة المخلفات الصلبة من الشوارع والميادين وبعض المناطق المطلة على نهر النيل، حفاظًا على الصحة العامة واستجابة فورية لشكاوى المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الوحدات المحلية بكافة الإمكانات والمعدات اللازمة لضمان استدامة أعمال النظافة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال النظافة، وعدم السماح بعودة التراكمات مرة أخرى، مع أهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في منظومة الجمع المنزلي، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها والالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدًا أن تحسين مستوى النظافة ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة، ويعد أحد المحاور الأساسية للتنمية المحلية المستدامة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنفيذ خطة متكاملة لحملات النظافة والتجميل بمختلف المراكز والأحياء، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء المحافظة.

وعلى هامش الحملة، تم رفع عدد من المعوقات والتعديات على حرم الطريق بعدد من الشوارع والميادين بالقرية، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطرق، فضلًا عن دعم المظهر الحضاري العام للمحافظة.