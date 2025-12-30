قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن الأونروا
مدبولي: التأمين الشامل يضمن حصول المواطن على الخدمة من مستشفيات الدولة والقطاع الخاص
مدبولي :مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان
سرقة وضرب وتحرش.. هل فرح كروان مشاكل حقيقي أم تريند؟
بدء محاكمة رمضان صبحي فى قضية التزوير وسط إجراءات أمنية مشددة
فصول ومدارس جديدة .. إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية الواسطى

حملة نظافة مكبرة بقرية الواسطى
حملة نظافة مكبرة بقرية الواسطى
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة والتجميل المكبرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين منظومة النظافة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة واستعادة المظهر الحضاري، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رفع تراكمات القمامة والمخلفات

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية بالمركز، وبدعم من معدات وحدة مشروع الإنقاذ والتدخل السريع، حيث شملت الأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات، وتفريغ الحاويات، وتنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة، وتنفيذ أعمال الكنس الآلي وشفط الأتربة من الطرق والمحاور المرورية، بما يسهم في تحسين المظهر العام للقرية.

إزالة المخلفات الصلبة 

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الحملة استهدفت رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإزالة المخلفات الصلبة من الشوارع والميادين وبعض المناطق المطلة على نهر النيل، حفاظًا على الصحة العامة واستجابة فورية لشكاوى المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الوحدات المحلية بكافة الإمكانات والمعدات اللازمة لضمان استدامة أعمال النظافة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال النظافة، وعدم السماح بعودة التراكمات مرة أخرى، مع أهمية تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في منظومة الجمع المنزلي، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة إلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها والالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدًا أن تحسين مستوى النظافة ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة، ويعد أحد المحاور الأساسية للتنمية المحلية المستدامة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنفيذ خطة متكاملة لحملات النظافة والتجميل بمختلف المراكز والأحياء، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء المحافظة.

وعلى هامش الحملة، تم رفع عدد من المعوقات والتعديات على حرم الطريق بعدد من الشوارع والميادين بالقرية، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطرق، فضلًا عن دعم المظهر الحضاري العام للمحافظة.

أسيوط استمرار حملات النظافة قرى ومراكز منظومة النظافة الطرق الشوارع الشوارع الرئيسية المحاور المرورية إزالة المخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

الزمالك

أضا يكشف سبب إلغاء مران الزمالك المفاجئ... مستحقات اللاعبين وراء الأزمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

ترشيحاتنا

اسكواش

بعثة الإسكواش تشارك في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين والناشئات

شوبير

أحمد حسن: جون إدوارد يحسم خلال ساعات ملف المستحقات المالية المتأخرة بالزمالك

شوبير

لهما بصمة واضحة في الكرة المصرية.. شوبير ينعى حمدي جمعة وصابر عيد

بالصور

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. اعرف الوقت المثالى لتناول البيض

لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟
لعضلات و إنقاص الوزن..ما هو الوقت المثالى لتناول البيض؟

5 خطوات لعمل قهوة الصباح المثالية في دقائق

قهوة الصباح
قهوة الصباح
قهوة الصباح

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية
لو مريض حساسية صدرية.. أعشاب خارقة توسع الشعب الهوائية

إعصار صيني يضرب العالم.. ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 29%

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد