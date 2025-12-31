حصاد 2025 بقطاع تموين أسيوط| مواجهة الغش والاحتكار بتحرير 29 ألف محضر.. وضبط كميات ضخمة من السلع الفاسدة والمدعمة قبل تهريبها

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حققت خلال عام 2025 نتائج غير مسبوقة في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 28 ألفًا و694 محضرًا تموينيًا

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية المكثفة التي شنتها المديرية وإداراتها الخارجية على مستوى المراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 28 ألفًا و694 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع «جمعيتي».

ضبطيات نوعية لحماية صحة المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن الحملات نجحت في ضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 23 طن لحوم وكبدة وفراخ وأسماك ولحوم مفرومة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب ضبط 12 طن لبن فاسد، وكميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات.

كما تم ضبط مصانع ومخازن غير مرخصة تقوم بإنتاج عصائر غير مطابقة للمواصفات، وإعادة تدوير زيوت طعام مستعملة، وتعبئة مياه معدنية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط منشآت لتصنيع عسل النحل دون ترخيص، وكميات من مستحضرات التجميل والأدوية البيطرية منتهية الصلاحية.

التصدي لتهريب السلع المدعمة والوقود

وأكد محافظ أسيوط أن مديرية التموين أحبطت العديد من محاولات التلاعب في السلع المدعمة، حيث تم ضبط 1050 شيكارة دقيق بلدي قبل تهريبها للسوق السوداء، وتحرير محاضر للتصرف في 3750 شيكارة دقيق دون وجه حق، فضلًا عن تجميع 3744 بطاقة تموينية ذكية داخل المخابز بالمخالفة للقانون.

وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط 882 طن سولار وبنزين قامت بعض محطات الوقود بالتصرف والتجميع فيها دون وجه حق، إلى جانب تحرير مئات المحاضر لمخالفات عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، والبيع بأزيد من السعر، وغلق مستودعات مخالفة.

رقابة صارمة على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وبدون فواتير، شملت السكر، والأرز، والمكرونة، والدقيق الفاخر، والزيوت، والسمن المغشوش، والمبيدات الزراعية المحظور تداولها، والألعاب النارية، والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية، فضلًا عن تحرير آلاف المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص.

كما تم المرور على محال الذهب، وتحرير محاضر لعدم دمغ الموازين، وضبط صيدليات غير مرخصة وأدوية مجهولة المصدر.

المخابز البلدية تحت الرقابة اليومية

وفيما يخص المخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 23 ألفًا و345 محضرًا، تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، فضلًا عن الغلق الجزئي أو الكلي للمخابز المخالفة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ودون تهاون، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بالعبث بقوت المواطنين أو التلاعب بالسلع المدعمة، وأن القانون سيُطبق بكل حسم على المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين واستقرار الأسواق، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية.