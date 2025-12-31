قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للنصب على عملاء البنوك.. سقوط المتهمين بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
محافظات

حصاد 2025 بقطاع تموين أسيوط| مواجهة الغش والاحتكار بتحرير 29 ألف محضر.. وضبط كميات ضخمة من السلع الفاسدة والمدعمة قبل تهريبها

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حققت خلال عام 2025 نتائج غير مسبوقة في إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحرير 28 ألفًا و694 محضرًا تموينيًا

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التموينية المكثفة التي شنتها المديرية وإداراتها الخارجية على مستوى المراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 28 ألفًا و694 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع «جمعيتي».

ضبطيات نوعية لحماية صحة المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن الحملات نجحت في ضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 23 طن لحوم وكبدة وفراخ وأسماك ولحوم مفرومة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب ضبط 12 طن لبن فاسد، وكميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات.

كما تم ضبط مصانع ومخازن غير مرخصة تقوم بإنتاج عصائر غير مطابقة للمواصفات، وإعادة تدوير زيوت طعام مستعملة، وتعبئة مياه معدنية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط منشآت لتصنيع عسل النحل دون ترخيص، وكميات من مستحضرات التجميل والأدوية البيطرية منتهية الصلاحية.

التصدي لتهريب السلع المدعمة والوقود

وأكد محافظ أسيوط أن مديرية التموين أحبطت العديد من محاولات التلاعب في السلع المدعمة، حيث تم ضبط 1050 شيكارة دقيق بلدي قبل تهريبها للسوق السوداء، وتحرير محاضر للتصرف في 3750 شيكارة دقيق دون وجه حق، فضلًا عن تجميع 3744 بطاقة تموينية ذكية داخل المخابز بالمخالفة للقانون.

وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط 882 طن سولار وبنزين قامت بعض محطات الوقود بالتصرف والتجميع فيها دون وجه حق، إلى جانب تحرير مئات المحاضر لمخالفات عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، والبيع بأزيد من السعر، وغلق مستودعات مخالفة.

رقابة صارمة على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وبدون فواتير، شملت السكر، والأرز، والمكرونة، والدقيق الفاخر، والزيوت، والسمن المغشوش، والمبيدات الزراعية المحظور تداولها، والألعاب النارية، والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية، فضلًا عن تحرير آلاف المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص.

كما تم المرور على محال الذهب، وتحرير محاضر لعدم دمغ الموازين، وضبط صيدليات غير مرخصة وأدوية مجهولة المصدر.

المخابز البلدية تحت الرقابة اليومية

وفيما يخص المخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 23 ألفًا و345 محضرًا، تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، فضلًا عن الغلق الجزئي أو الكلي للمخابز المخالفة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ودون تهاون، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بالعبث بقوت المواطنين أو التلاعب بالسلع المدعمة، وأن القانون سيُطبق بكل حسم على المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين واستقرار الأسواق، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

أسيوط مديرية التموين الرقابة على الأسواق الغش التجاري المخابز البلدية مستودعات البوتاجاز محطات الوقود الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية

