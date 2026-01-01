قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
الكواليتي والأسعار نار.. 5 تحديات تواجه الكرة المصرية بـ 2026
محافظات

مبادرة "منتج وأفتخر " تواصل فعالياتها بساحل سليم والفتح في أسيوط

مبادرة " منتج وافتخر " تواصل فعالياتها بإدارتى ساحل سليم والفتح
مبادرة " منتج وافتخر " تواصل فعالياتها بإدارتى ساحل سليم والفتح
إيهاب عمر

قال محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ان مبادرة" منتج وافتخر" والتى أطلقتها ادارة الوحدة المنتجة بالمديرية واصلت فعالياتها بإدارتى ساحل سليم والفتح بالتعاون مع مديرى الإدارات التعليمية ومسؤولى الوحدة بالادارات بناء على توجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .


 انطلقت الفعاليات بإدارتى ساحل سليم والفتح  بحضور سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية واسامة عبد العال مدير إدارة ساحل سليم التعليمية واحمد عبده مدير إدارة الفتح التعليمية ودعاء هانم حسانين مدير إدارة الوحدة المنتجة بالمديرية ومحمد الغربى موجه عام التربية الفنية بالمديرية .


وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أن الفعاليات التى تم تنظيمها بإدارتى ساحل سليم والفتح شملت تفقد اقسام المعارض  للمبادرة والتى تضم الاشغال الفنية والمنتجات اليدوية إلى تم تصنيعها بمختلف المدارس بمشاركة الطلاب والطالبات تحت إشراف المعلمين والمتخصصين فى الحرف اليدوية والتراثية والاشغال الفنية وبعض موجهى المواد المختلفة والأنشطة .

تفعيل الوحدات المنتجة بمختلف الإدارات التعليمية


وأكد " دسوقى " على الدعم المقدم من لواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط لتفعيل الوحدات المنتجة بمختلف الإدارات التعليمية والمدارس لتدريب الطلاب على الحرف والاشغال الفنية المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من امكانات المدارس المختلفة وخاصة مدارس التعليم الفنى المتنوعة لتعظيم الموارد  وزيادة الإنتاج مشيدا بالمبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها ضمن خطة المديرية للتوسع فى تنفيذ الأنشطة المدرسية والنهوض بالعملية التعليمية وخلق بيئة جاذبة للطلاب والمعلمين .


كما وجه وكيل الوزارة القائمين على المبادرة بالمتابعة المستمرة مع كافة الإدارات التعليمية لتنظيم معارض للمنتجات وتسويقها لضمان الاستمرارية والاستدامة لتلك المعارض  وتشجيع الطلاب على الإنتاج والاعتزاز بمنتجاتهم موجها الشكر للقائمين على المبادرة وعلى التنفيذ الجيد لها للظهور فى أحسن صورة .

