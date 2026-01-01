قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعثة منتخب اليد تتوجه لـ إسبانيا اليوم لإقامة معسكر أمم إفريقيا
السيدة انتصار السيسي تبعث برسالة تهنئة للمصريين مع بداية العام الجديد
القومية للأنفاق توضح حقيقية رفع تذاكر المترو بسبب “ الفكة”
سن القبول في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
عبد اللطيف: العربية للتصنيع أصبحت في عهد الجمهورية الجديدة صرحا صناعيا متطورا
فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
محافظات

محافظ أسيوط: نستقبل 2026 بمشروعات بنية أساسية باستثمارات تتخطى 20 مليار جنيه

مشروعات تنموية بأسيوط
مشروعات تنموية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تستقبل العام الميلادي الجديد 2026 بخطوات واثقة، مدعومة بحزمة من المشروعات النوعية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتعكس توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ضوء ما تحقق خلال عام 2025 من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

طرح 49 مدرسة جديدة تضم 1033 فصلًا دراسيًا

وأوضح محافظ أسيوط أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات العمل، حيث يجري تنفيذ وطرح 49 مدرسة جديدة تضم 1033 فصلًا دراسيًا، إلى جانب دخول عدد من المدارس الخدمة خلال 2026، والتوسع في إنشاء فصول إضافية ورياض أطفال للحد من الكثافات، مع دعم التعليم الفني والتكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل.

وأشار المحافظ إلى استمرار تشغيل وتسلم وحدات صحية جديدة ومطورة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، إلى جانب قرب افتتاح مستشفى ديروط المركزي المقام على مساحة 16.5 ألف متر مربع، بتكلفة 724 مليون جنيه، وبطاقة 172 سريرًا، فضلًا عن استكمال العمل بمستشفى ساحل سليم وأبنوب.


وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في ميكنة الخدمات الصحية وربط المنشآت الطبية إلكترونيًا لتحسين جودة وسرعة الخدمة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر الانتهاء من عدد كبير من مشروعات مياه الشرب ضمن «حياة كريمة» بتكلفة تقترب من ملياري جنيه، بما يسهم في تحسين الضغوط وزيادة كميات المياه المنتجة.

مد خدمة الصرف الصحي لـ76 قرية

كما أعلن الانتهاء من مد خدمة الصرف الصحي لـ76 قرية وإنشاء محطة معالجة واحدة بتكلفة 4.5 مليار جنيه، تمهيدًا لتسليمها ودخولها الخدمة خلال 2026، إلى جانب استمرار العمل بمد الخدمة لـ50 قرية أخرى، مقرر نهوها خلال العام نفسه، بتكلفة 9.4 مليار جنيه، وإنشاء 8 محطات معالجة بتكلفة 5.9 مليار جنيه.

وأوضح المحافظ أنه سيتم الانتهاء خلال 2026 من محور ديروط بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، بما يعزز الربط بين شرق وغرب النيل، كما يجري استكمال ازدواج ورفع كفاءة الطريق الزراعي أسيوط–ديروط بطول 61 كم، وتحقيق نسب تنفيذ متقدمة، إلى جانب رفع كفاءة وصلة دشلوط على الصحراوي الغربي، واستكمال تطوير الطريق الصحراوي الغربي، بما يدعم السيولة المرورية وحركة التجارة.

وأشار محافظ أسيوط إلى قرب افتتاح مركز تدريب الحرف اليدوية والتراثية «خان الخليلي» بمركز الفتح، ليكون منصة للتدريب والعرض ودعم الحرفيين، إلى جانب الانتهاء من تجهيز معرض دائم لمنتجات المحافظة والجمعيات الأهلية أسفل كوبري فيصل، لدعم الأسر المنتجة وخلق فرص عمل مستقرة، كما تستمر الجهود لدعم تكتل الرمان بمركز البداري داخل مجمع الصناعات الغذائية باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار إنهاء طلبات التصالح وتقديم التيسيرات للمواطنين الجادين، بالتوازي مع التعامل الحاسم مع أي مخالفات جديدة، ومواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

هكذا تدخل أسيوط عام 2026 برؤية واضحة، ومشروعات جارية، وإرادة حقيقية لبناء مستقبل أفضل لأبنائها، في إطار توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة والتنمية المستدامة.

أسيوط العام الميلادي الجديد 2026 المشروعات القطاعات الخدمية التعليم الفني مدرسة جديدة حياة كريمة مشروعات مياه الشرب

