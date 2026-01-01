حصاد 2025 بمديرية عمل أسيوط .. توفير 11 ألفًا و540 فرصة عمل بالقطاع الخاص وتسليم 2401 عقد عمل بالخارج

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مديرية العمل بالمحافظة حققت خلال عام 2025 إنجازات ملموسة على مختلف المحاور، أسهمت في دعم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفي إطار المتابعة المستمرة من وزارة العمل.

سرعة الاستجابة لشكاوى العمال

وأوضح محافظ أسيوط أن ما تحقق خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025 يعكس تكامل الجهود بين أجهزة الدولة، ويؤكد الدور الحيوي لمديرية العمل في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاوى العمال، وتأمين بيئة عمل آمنة، إلى جانب التوسع في برامج التدريب المهني والتشغيل، خاصة للفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم.

توفير 11 ألف و540 فرصة عمل

وأشار المحافظ إلى أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل بأسيوط نجحت في توفير 11 ألفًا و540 فرصة عمل بالقطاع الخاص، من بينها 180 فرصة مخصصة لذوي الهمم، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بدمجهم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا.

تسليم 2401 عقد عمل لدولة الأردن

كما تم، من خلال إدارة التشغيل الخارجي، تسليم 2401 عقد عمل لدولة الأردن، تنفيذًا لتكليفات وزارة العمل، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتوفير فرص عمل خارجية آمنة ومنظمة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أكد محافظ أسيوط أن المديرية كثفت جهودها لتوفير بيئة عمل آمنة وفقًا للمعايير الدولية، حيث تم التفتيش الدوري على 1611 منشأة، وتحرير 814 محضر سلامة وصحة مهنية، إلى جانب عقد 300 لجنة تراخيص، أسفرت عن منح 649 ترخيص عمل.

كما تم تنفيذ 88 حملة نوعية و144 حالة تفتيش عادية، وعقد 52 ندوة توعوية، إلى جانب توقيع 3 بروتوكولات تعاون، وتنفيذ 6 مبادرات وملتقيات للسلامة والصحة المهنية بعدد من المنشآت الحيوية والمستشفيات والجامعات، بمشاركة مئات العاملين، لترسيخ ثقافة السلامة والوقاية من المخاطر.

وأوضح المحافظ أن مديرية العمل واصلت دورها في إجراء بحوث سوق العمل وقياس مهارات العمالة، حيث تم قياس مستوى المهارة واستخراج تراخيص مزاولة الحرفة لعدد 12 ألفًا و752 عاملًا، فضلًا عن إعداد بيانات الاستخدام للمنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة لسوق العمل وتوجيه برامج التدريب وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وفي مجال التدريب المهني، شهد عام 2025 تنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بمراكز ووحدات التدريب المختلفة، حيث تم تدريب عشرات الشباب والفتيات على مهن صيانة الأجهزة المنزلية والمحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والخياطة، والنجارة، سواء بمركز تدريب بني غالب، أو الوحدة الثابتة بأسيوط، أو العربة المتنقلة بأبوتيج، أو بالتعاون مع جهات خارجية، بما يعزز فرص التشغيل ويواكب احتياجات سوق العمل.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المديرية أولت اهتمامًا كبيرًا بخدمة المواطنين، حيث تم بحث 92 شكوى فصل، و125 شكوى مطالب عمالية، إلى جانب بحث 30 شكوى خاصة بالسلامة والصحة المهنية، و58 شكوى تراخيص، فضلًا عن فحص وبحث 976 شكوى واردة من مكتب محافظ أسيوط، في إطار الحرص على تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.

وفي مجال المفاوضة الجماعية، أكد المحافظ أن الجهود المبذولة من إدارات ومكاتب علاقات العمل، وتقديم الحلول القانونية والتوعية المستمرة للعمال، أسفرت عن الحفاظ على استقرار سوق العمل.

كما شملت إنجازات المديرية تطوير ورفع كفاءة مكتب عمل وتشغيل مركز الفتح ومكتب تشغيل مركز منفلوط بتكلفة 700 ألف جنيه لكل منهما، إلى جانب صيانة المركبات وأجهزة الحاسب الآلي والطابعات، والتعاون مع مركز معلومات وزارة العمل لرفع كفاءة قواعد البيانات، خاصة المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمديرية.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة الكامل لجهود مديرية العمل، والتنسيق المستمر مع وزارة العمل، من أجل توفير فرص عمل لائقة، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة، باعتبار العامل المصري هو الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.