أسيوط.. إعادة تخطيط ميدان البدري بخي غرب وإقامة مدرسة تعليم أساسي

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بميدان البدري بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة أوضاع المنطقة على أرض الواقع، وبحث آليات تطويرها وإعادة تخطيطها بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة وتحويلها إلى مشروعات خدمية وتنموية تلبي احتياجات المواطنين، حيث وجه بدراسة إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لخدمة أهالي الحي والمناطق المجاورة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات التعليمية وتحسين البيئة العمرانية.

محافظ أسيوط يستمع الى مطالب الاهالي

وخلال الجولة، التقى محافظ أسيوط بعدد من المواطنين والأهالي، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات والاحتياجات الملحة بالمنطقة، ودار حوار مباشر معهم، وجه خلاله بسرعة دراسة تلك المطالب والعمل على تلبيتها في ضوء الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد المحاور الأساسية في آلية العمل التنفيذي بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، حيث تفقد الحالة العامة للميدان ومحيطه، واطمأن على انتظام أعمال النظافة ورفع المخلفات، موجهًا بإزالة نقطة تجميع المخلفات الموجودة بالمنطقة، بما يسهم في توسعة الشارع وتحقيق سيولة مرورية أفضل، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري وإعادة تنظيم المكان تمهيدًا لبدء أعمال التطوير.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أن المحافظة تعمل وفق رؤية تنموية متكاملة تستهدف تطوير الميادين الشعبية باعتبارها مكونات رئيسية في النسيج العمراني ومتنفسًا حضاريًا وخدميًا للمواطنين، موضحًا أن إعادة تخطيط هذه الميادين يسهم في القضاء على المظاهر العشوائية، وإعادة توظيف الفراغات غير المستغلة على نحو أمثل، وتحويلها إلى مساحات خدمية وتنموية منظمة تخدم المواطنين وتعزز من جودة الحياة داخل الأحياء.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن استغلال الأراضي والمساحات غير المستغلة داخل المدن يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي، لما له من أثر مباشر في تحسين البيئة العمرانية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشروعات حيوية دون اللجوء إلى التوسع العشوائي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وشدد المحافظ على أهمية دور المواطنين في الحفاظ على ما يتم تنفيذه من مشروعات تطوير، والالتزام بمنظومة النظافة العامة، مؤكدًا أن نجاح خطط تطوير الميادين والشوارع يعتمد على تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.

واختتم اللواء الدكتور هشام أبوالنصر تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية بكافة المراكز والأحياء، للوقوف على مطالب واحتياجات المواطنين ميدانيًا، ومتابعة تنفيذ مشروعات التطوير، في إطار رؤية تنموية شاملة تستهدف استعادة المظهر الحضاري لمحافظة أسيوط، وتحويل المساحات غير المستغلة إلى نقاط تنموية وخدمية فاعلة تخدم المواطن وتحقق التنمية المستدامة.