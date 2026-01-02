قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
محمد صلاح يستعد للمباراة رقم 22 له ببطولة كاس الأمم الأفريقية
شاهد لأول مرة ضريح قائد أركان القسام الشهيد محمد الضيف.. صور
هجوم وكمائن تستهدف التحرك السلمي لقوات الدرع الوطني
كهربا يوجه رسالة لـ علي معلول في أحدث ظهور
برلماني: دعم المشروعات المتعثرة فرصة لإعادة تنظيم أوضاع العمالة
موعد صلاة الجمعة اليوم 2 يناير 2026
إما أن تتأقلموا أو تموتوا.. شروط أمريكية صارمة تثير قلق خبراء الإغاثة الدولية
موعد مباراة الاهلي وفاركو في كاس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين ستتدخل أمريكا لإنقاذهم
اليمن.. درع الوطن تتسلم النقاط العسكرية المحيطة باللواء 37 بعد هروب القيادات
أذكار الصباح كاملة.. امح سيئاتك فى أول جمعة بالسنة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. إعادة تخطيط ميدان البدري بخي غرب وإقامة مدرسة تعليم أساسي

محافظ أسيوط يتفقد ميدان البدري بحي غرب
محافظ أسيوط يتفقد ميدان البدري بحي غرب
إيهاب عمر

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بميدان البدري بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة أوضاع المنطقة على أرض الواقع، وبحث آليات تطويرها وإعادة تخطيطها بما يحقق الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة وتحويلها إلى مشروعات خدمية وتنموية تلبي احتياجات المواطنين، حيث وجه بدراسة إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لخدمة أهالي الحي والمناطق المجاورة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات التعليمية وتحسين البيئة العمرانية.

محافظ أسيوط يستمع الى مطالب الاهالي

وخلال الجولة، التقى محافظ أسيوط بعدد من المواطنين والأهالي، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات والاحتياجات الملحة بالمنطقة، ودار حوار مباشر معهم، وجه خلاله بسرعة دراسة تلك المطالب والعمل على تلبيتها في ضوء الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد المحاور الأساسية في آلية العمل التنفيذي بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، حيث تفقد الحالة العامة للميدان ومحيطه، واطمأن على انتظام أعمال النظافة ورفع المخلفات، موجهًا بإزالة نقطة تجميع المخلفات الموجودة بالمنطقة، بما يسهم في توسعة الشارع وتحقيق سيولة مرورية أفضل، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري وإعادة تنظيم المكان تمهيدًا لبدء أعمال التطوير.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أن المحافظة تعمل وفق رؤية تنموية متكاملة تستهدف تطوير الميادين الشعبية باعتبارها مكونات رئيسية في النسيج العمراني ومتنفسًا حضاريًا وخدميًا للمواطنين، موضحًا أن إعادة تخطيط هذه الميادين يسهم في القضاء على المظاهر العشوائية، وإعادة توظيف الفراغات غير المستغلة على نحو أمثل، وتحويلها إلى مساحات خدمية وتنموية منظمة تخدم المواطنين وتعزز من جودة الحياة داخل الأحياء.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن استغلال الأراضي والمساحات غير المستغلة داخل المدن يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي، لما له من أثر مباشر في تحسين البيئة العمرانية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مشروعات حيوية دون اللجوء إلى التوسع العشوائي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وشدد المحافظ على أهمية دور المواطنين في الحفاظ على ما يتم تنفيذه من مشروعات تطوير، والالتزام بمنظومة النظافة العامة، مؤكدًا أن نجاح خطط تطوير الميادين والشوارع يعتمد على تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني.

واختتم اللواء الدكتور هشام أبوالنصر تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية بكافة المراكز والأحياء، للوقوف على مطالب واحتياجات المواطنين ميدانيًا، ومتابعة تنفيذ مشروعات التطوير، في إطار رؤية تنموية شاملة تستهدف استعادة المظهر الحضاري لمحافظة أسيوط، وتحويل المساحات غير المستغلة إلى نقاط تنموية وخدمية فاعلة تخدم المواطن وتحقق التنمية المستدامة.

أسيوط ميدان البدري حي غرب مدينة أسيوط مشروعات خدمية مدرسة للتعليم الأساسي الخدمات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة

الطقس في مصر

ليلة ماطرة .. أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة تضرب غالبية المحافظات

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

السودان

غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع

حالة الطقس

خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026

ترشيحاتنا

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

الجرجير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

المفاصل

15 نوع طعام شتويا يحمي من آلام المفاصل .. تفاصيل

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد