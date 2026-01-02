وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن حاجة المحافظة لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بمديرية التربية والتعليم، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، في إطار دعم المنظومة التعليمية بكفاءات قادرة على التطوير وتحقيق مستهدفات الدولة.

استكمال الهيكل القيادي

وأكد محافظ أسيوط أن الإعلان يأتي في ضوء حرص المحافظة على استكمال الهيكل القيادي بمديرية التربية والتعليم بقيادات مؤهلة وقادرة على قيادة العمل وتنفيذ رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بكافة الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة لاختيار أفضل العناصر وفقًا لمعايير الكفاءة والشفافية.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الوظائف القيادية المعلن عنها تشمل: مدير عام التعليم الفني، ومدير عام التعليم العام، ومدير عام الخدمات، وذلك ضمن موازنة مديرية التربية والتعليم بأسيوط للعام المالي 2025/2026.

وأشار المحافظ إلى أن فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم سيتم من خلال لجنة متخصصة، بما يضمن الدقة والحياد في تطبيق الشروط والمعايير، مؤكدًا عدم الالتفات إلى الطلبات المقدمة بالبريد أو التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد، على أن يستمر التقديم لمدة شهر اعتبارًا من 29 ديسمبر 2025 وحتى 28 يناير 2026.

وأوضح محافظ أسيوط أن التقدم لشغل هذه الوظائف يتم شخصيًا إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة، بالإدارة العامة للموارد البشرية بالدور التاسع، لاستيفاء النموذج المعد لذلك خلال المدة المقررة، مع إرفاق أصل و6 صور معتمدة ومختومة من المستندات المطلوبة، وتشمل: بيان حالة وظيفية موجه إلى لجنة الوظائف القيادية، وتقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز، وبيان بالإنجازات والدورات التدريبية المعتمدة، ومقترح تطوير محدد المدة للوظيفة المتقدم لها وفقًا لقرارات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، وصحيفة حالة جنائية حديثة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، فضلًا عن شهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر – إن وجدت – وعدد 6 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4×6.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن شروط التقدم لشغل الوظائف القيادية تتضمن الحصول على مؤهل تربوي عالٍ أو مؤهل عالي مناسب، مع قضاء مدة لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأول (أ)، أو مدة كلية لا تقل عن 17 عامًا تتفق وطبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري، إلى جانب اجتياز الاختبارات المقررة بمعرفة اللجنة الدائمة لاختيار القيادات والبرامج التدريبية اللازمة، فضلًا عن التمتع بالقدرة على القيادة والتوجيه وتحمل المسؤولية.

وأكد محافظ أسيوط في ختام تصريحه أن المحافظة ترحب بجميع الكفاءات الراغبة في التقدم، مشددًا على أن الاختيار سيتم وفق أسس موضوعية تضمن ضخ دماء جديدة قادرة على الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق طموحات أبناء المحافظة.

أسيوط الوظائف القيادية الشاغرة مديرية التربية والتعليم رئيس مجلس الوزراء الهيكل القيادي التعليم الفني

