الشيوخ الأمريكي: ترامب لم يبلغنا بالهجوم على فنزويلا
الولايات المتحدة تشن ضربات داخل فنزويلا
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: فتح لجان اليوم الأول لجولة الإعادة في الدوائر 3 في موعدها

محافظ أسيوط يتابع سير العملية الانتخابية
محافظ أسيوط يتابع سير العملية الانتخابية
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن جميع اللجان الانتخابية بالدوائر الأولى والثانية والرابعة فتحت أبوابها في الموعد المحدد صباح اليوم، مع انطلاق اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، بالدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ والعديد من وكلاء الوزارات ومديري القطاعات الخدمية ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة.

انتظام سير العملية الانتخابية

وأكد محافظ أسيوط أن عملية فتح اللجان تمت بانضباط كامل ودون أية معوقات، عقب وصول القضاة المشرفين وأطقم العمل إلى مقار اللجان في التوقيتات المقررة، بما يعكس الجاهزية الكاملة التي أعلنتها المحافظة مسبقًا، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية منذ لحظاتها الأولى.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبوالنصر أنه يتابع مجريات العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، المرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك لرصد الموقف أولًا بأول والتدخل الفوري حال وجود أي ملاحظات، في إطار الالتزام بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتوفير مناخ انتخابي آمن ومنظم يضمن النزاهة والشفافية.

وأشار المحافظ إلى أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، وتنعقد لجنتها العامة بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، فيما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتشرف عليها اللجنة العامة بمعهد القوصية الإعدادي الثانوي، بينما تضم الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج، وتدار أعمالها من خلال اللجنة العامة بمركز شباب أبوتيج.

وأضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية كانت قد انتهت من تجهيز 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، لاستقبال نحو مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي، مع التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة، والنظافة، ووسائل الحماية المدنية، وتأمين مصادر الكهرباء والمياه، وتوفير مولدات احتياطية تحسبًا لأي طوارئ.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن خطط التأمين تسير بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن أسيوط، لتأمين اللجان ومحيطها وضمان انسيابية حركة الناخبين، إلى جانب تفعيل منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يحقق سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين بالدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ودعمًا لمسيرة الاستقرار والبناء والتنمية، مشددًا على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتواصل تقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

