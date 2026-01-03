قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يتابع سير التصويت في اللجان الانتخابية وسط إقبال ملحوظ| صور

محافظ أسيوط يجري جولة ميدانية على اللجان الانتخابية في جولة الإعادة للاطمئنان على سير التصويت
محافظ أسيوط يجري جولة ميدانية على اللجان الانتخابية في جولة الإعادة للاطمئنان على سير التصويت
إيهاب عمر

قام اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية بعدد من اللجان الانتخابية بحي غرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام سير عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الثلاث التي تقرر إلغاء نتائجها وإعادتها.. رافقه خلال الجولة ممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

 توافر التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم

وتابع محافظ أسيوط إجراءات دخول الناخبين والتأكد من توافر التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب الاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وعدم وجود أية معوقات تؤثر على عملية التصويت، واطلع على مستوى التنظيم داخل المقار الانتخابية ومحيطها.

وأكد اللواء  هشام أبوالنصر حرص المحافظة على توفير بيئة انتخابية ميسرة وآمنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية طوال فترة الانتخابات، مع جاهزية فرق العمل للتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المتابعة الميدانية تأتي بالتوازي مع عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن رصد الموقف الانتخابي لحظة بلحظة في جميع اللجان، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم.

وأوضح المحافظ أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة والتهوية، وتوافر مصادر الكهرباء الاحتياطية، ووسائل الحماية المدنية، فضلًا عن تنظيم محيط اللجان لتيسير حركة الناخبين ومنع التكدسات.

وأضاف أن العملية الانتخابية تسير في أجواء هادئة ومستقرة، وتحت إشراف قضائي كامل، مع التزام المحافظة بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، والعمل على توفير الدعم الفني والتنظيمي فقط دون تدخل في مجريات التصويت.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

أسيوط اللجان الانتخابية جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ذوي الهمم كبار السن عملية التصويت غرفة العمليات المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء يتفقد محطة المحولات

وزير الكهرباء ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة محولات الزقازيق جهد ويشهدان إطلاق التيار

انتخابات مجلس النواب

لليوم الثاني.. المصريون بالداخل يصوتون في27 دائرة بانتخابات مجلس النواب

وزير الكهرباء خلال الزيارة

بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه.. كل ماتريد معرفته عن محطة محولات الزقازيق

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد