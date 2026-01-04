محافظ أسيوط يتابع غلق اللجان وبدء فرز الأصوات في جولة الإعادة

تابع اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، من داخل غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال غلق اللجان الانتخابية وبدء فرز الأصوات في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الأولى والثانية والرابعة، التي أُعيدت بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ ووكلاء الوزرات ومديري القطاعات الخدمية ومسئولي شركات المرافق على مستوى المحافظة.

بدء أعمال الفرز

وأكد محافظ أسيوط أن جميع اللجان الانتخابية أغلقت أبوابها في التوقيت المحدد، دون رصد أية شكاوى أو معوقات، حيث جرى غلق الصناديق تحت الإشراف القضائي الكامل، ووفقًا للإجراءات والضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا لبدء أعمال الفرز.

أوضح اللواء هشام أبوالنصر أن أعمال فرز الأصوات انطلقت فور الانتهاء من غلق اللجان، في أجواء من الانضباط والالتزام، مع استمرار المتابعة اللحظية من غرفة العمليات المركزية، وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، بما يضمن سرعة رصد أي مستجدات والتعامل معها أولًا بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أشار المحافظ إلى أن جولة الإعادة أُجريت داخل 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، خصصت لخدمة أكثر من مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، تنافس أمامهم 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي، مؤكدًا أن المحافظة وفرت منذ بداية العملية الانتخابية جميع أوجه الدعم الفني والتنظيمي واللوجستي لضمان سيرها بصورة حضارية وآمنة.

أكد محافظ أسيوط أن انتظام أعمال التصويت على مدار اليومين، ثم غلق اللجان وبدء الفرز دون معوقات، يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود رجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، والأجهزة الأمنية والتنفيذية، والعاملين بغرف العمليات.

وفي ختام متابعته، شدد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام تجاه جميع المرشحين، مؤكدًا استمرار المتابعة حتى الانتهاء من أعمال الفرز وإعلان النتائج وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.