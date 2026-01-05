قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
محافظ أسيوط: الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها

محافظ أسيوط يدعم مواطنًا ويؤمّن له العلاج والعمل
محافظ أسيوط يدعم مواطنًا ويؤمّن له العلاج والعمل
إيهاب عمر

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، باستكمال علاج المواطن محمد عبد الرازق محمد المهدي، المقيم بمنطقة المجاهدين بحي غرب مدينة أسيوط، والذي يعاني من كسور والتهابات بالساق اليمنى، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة له على نفقة الدولة، فضلا عن توفير فرصة عمل ووحدة سكنية، وذلك في لفتة إنسانية تعكس حرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

عدم قدرته على تحمل نفقات الكشف والعلاج

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها محافظ أسيوط بميدان المجاهدين بحي غرب، حيث التقى بالمواطن ولاحظ معاناته وعدم قدرته على تحمل نفقات الكشف والعلاج، وعلى الفور وجه بتوفير سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى الإيمان العام لإجراء الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة وفقًا لتشخيص حالته الصحية، وذلك من خلال العلاقات العامة بالمحافظة.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بمتابعة الحالة الصحية للمواطن داخل المستشفى، والتأكيد على تقديم جميع أوجه الدعم الطبي له، مع تيسير الإجراءات اللازمة لضمان حصوله على الخدمة العلاجية المطلوبة دون أي معوقات.

 توفير مصدر دخل ثابت

وفي إطار الحرص على تحسين الظروف المعيشية للمواطن، كلف اللواء دكتور هشام أبو النصر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، بتوفير فرصة عمل مناسبة تتلاءم مع طبيعة إصابته، بما يساعده على توفير مصدر دخل ثابت يضمن له حياة كريمة، كما وجه مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، بتوفير وحدة سكنية للمواطن نظرًا لظروفه الاجتماعية الصعبة.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن البعد الإنساني يمثل ركيزة أساسية في عمل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أسيوط علاج منطقة المجاهدين حي غرب مدينة أسيوط كسور والتهابات بالساق نفقة الدولة وحدة سكنية لفتة إنسانية دعم الفئات الأولى بالرعاية

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

محافظ أسيوط يدعم مواطنًا ويؤمّن له العلاج والعمل

محافظ أسيوط: الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها

محاور التنمية بمحافظة أسيوط

محافظ أسيوط: 2025 عام المحاور العملاقة والطرق الاستراتيجية بصعيد مصر

رئيس مدينة كفر الشيخ..

رئيس كفر الشيخ خلال تفقده المركز التكنولوجي: هدفنا رضا المواطن| صور

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

