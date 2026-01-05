محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي "التوفاس" بمدرسة الجامعة

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، سير امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي "اختبار توفاس" لطلاب الصف الأول الثانوي، والذي يعقد إلكترونيًا عبر منصة "كيريو" اليابانية، بمدرسة الجامعة الثانوية بحي غرب، وذلك في إطار متابعة انتظام العملية الامتحانية ووفقًا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وفاطمة إبراهيم مديرة مدرسة الجامعة الثانوية بنات.

تسجيل الدخول على منصة كيريو

وتابع محافظ أسيوط عددًا من لجان الامتحان والفصول الدراسية، واطمأن على انتظام حضور الطالبات وسهولة إجراءات تسجيل الدخول على منصة "كيريو" باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصين لكل طالب، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم الرقمي، وإكساب الطلاب المهارات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي.

ووجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر بتشكيل غرف عمليات مركزية بديوان مديرية التربية والتعليم، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الامتحان لحظة بلحظة، والتدخل الفوري لحل أي مشكلات فنية أو تقنية قد تواجه الطلاب أثناء أداء الاختبار، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تضمن عدم تأثر الطلاب بأي أعطال مفاجئة، حفاظًا على مستقبلهم وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي اليوم على مستوى مدارس المحافظة بلغ 23 ألفًا و264 طالبًا وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي بنظامي العام والبكالوريا وفصول الخدمات، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتنظيمي لضمان انتظام أعمال الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق.

من جانبه أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي يعقد إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت المدرسية أو من خلال أجهزة حاسب آلي مجهزة داخل المدارس عبر منصة "كيريو" اليابانية، لافتًا إلى أن الاختبار متاح حتى الساعة السابعة مساءً، ويتكون من 20 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد بزمن 40 دقيقة، مع وجود غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية للتعامل الفوري مع أي أعطال فنية بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة.