محافظ أسيوط يترأس المجلس التنفيذي ويؤكد جاهزية شاملة للأعياد ويوجه بتكثيف أعمال النظافة

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة مستجدات خطة العمل التنموي، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، واللواء محمد عصامي مساعد مدير أمن أسيوط، والعقيد جوي محمد محمد علي نائبًا عن المستشار العسكري، فضلًا عن رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء القرى، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

احتفالات أعياد الميلاد المجيدة

وفي مستهل الاجتماع، استعرض محافظ أسيوط جاهزية القطاعات لاحتفالات أعياد الميلاد المجيدة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، والتواجد الميداني المستمر، مع تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية للتعامل الفوري مع أي طارئ. كما شدد على جاهزية فرق التدخل السريع، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية لتأمين الكنائس والأديرة، ورفع مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات، والاهتمام بأعمال الإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية بمحيط دور العبادة.

امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وفيما يخص ملف التعليم، أكد المحافظ ضرورة الجاهزية الكاملة للجان امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع مراجعة كفاءة المرافق داخل وخارج اللجان، واستمرار المرور الميداني على المدارس ومحيطها.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة، والتدقيق في إجراءات التراخيص وملفات المتغيرات المكانية، والتصالح، وتقنين أراضي أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لاسترداد حق الدولة، وطرح الأراضي الصالحة للاستثمار وتسويقها بشكل احترافي، كما كلف بضبط منظومة تأجير المحلات التابعة للمحافظة بما يتماشى مع الأسعار السوقية، مع الاهتمام بالمظهر الحضاري وإتاحة الفرصة للجمعيات الأهلية الجادة، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

وتابع المحافظ تطوير مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات، موجهًا بتنظيم دورات في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لتنمية مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية.

وعلى صعيد القرارات التنظيمية، وافق المجلس التنفيذي على إجراءات تسكين الباعة الجائلين بمدينة أبنوب عقب الانتهاء من إنشاء سوقهم الجديد بشارع بورسعيد، كما ناقش معدلات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ القرارات، واعتماد التبرعات لدعم المشروعات الخدمية، مع التشديد على أهمية المشاركة المجتمعية في دفع مسيرة التنمية بالمحافظة.