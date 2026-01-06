محافظ أسيوط مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: قوة الدولة تنبع من تماسك نسيجها الوطني

استهل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بزيارة مطرانية منفلوط للأقباط الأرثوذكس، ثم الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك ضمن سلسلة زياراته للكنائس والأديرة بمختلف المراكز والأحياء، تأكيدًا لقيم التعايش والمواطنة التي تميز أبناء المحافظة.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، من بينهم خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، وفضيلة الدكتور عيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف، إلي جانب قيادات مديرية الأوقاف، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والدكتور حازم على وكيل وزارة العمل ، والدكتور عبد الرحيم احمد وكيل وزارة الزراعة، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه، وعدد من رجال الدين الإسلامي، وممثلي الكيانات الشبابية وأندية التطوع والجوالة والجوالات، الذين استقبلوا الوفد بالورود في مشهد يعكس روح المحبة والتلاحم.

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

وخلال زيارته لمطرانية منفلوط، قدم محافظ أسيوط التهنئة لنيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط للأقباط الأرثوذكس، ولجميع كهنة وآباء وشعب الإيبارشية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن اعتزازه بمشاركة الإخوة الأقباط فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.

كما توجه المحافظ إلى الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب مدينة أسيوط، حيث قدم التهنئة للقس باسم عدلي راعي الكنيسة، والشيخ صموئيل باقي صدقة عضو هيئة الأوقاف الإنجيلية بمصر، وأعضاء المجلس الملي الإنجيلي، وقيادات الكنيسة وشعبها.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، خلال الزيارتين، أن قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك نسيجها الوطني، مشيرًا إلى أن العلاقات الراسخة بين أبناء الشعب المصري تمثل نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية والتعايش المشترك، وتعكس عمق الروابط الإنسانية والتاريخية التي تجمع المصريين على اختلاف عقائدهم، لافتًا إلى أن أبناء أسيوط يقدّمون دائمًا أروع الأمثلة في التلاحم والتكاتف والعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن.

وأضاف محافظ أسيوط أن جميع أبناء الوطن ينعمون بقيم المواطنة والمساواة والسلام في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع ترسيخ الوحدة الوطنية وبناء الإنسان المصري في مقدمة أولويات الدولة.

وأوضح أن مصر تشهد طفرة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، وتسير بخطى واثقة نحو البناء والتنمية ومواجهة التحديات، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لمصر وشعبها، لا سيما في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من تحديات وصراعات.

من جانبه، أعرب الأنبا ثاؤفيلس، أسقف إيبارشية منفلوط، عن سعادته البالغة بزيارة محافظ أسيوط والوفد المرافق له، وحرصه الدائم على مشاركة الأقباط احتفالاتهم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل رسالة وطنية قوية تعكس وحدة الصف وتؤكد أن مصر نسيج واحد يجمع أبناءها بالمحبة والسلام.

بدوره، ثمن القس باسم عدلي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى، زيارة المحافظ ومشاركته فرحة عيد الميلاد، معتبرًا إياها تعبيرًا صادقًا عن روح التآخي والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، ومؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس عمق العلاقات الوطنية، متمنيًا أن يعم السلام مصر والعالم أجمع.

في السياق ذاته، نقل صموئيل باقي صدقة تحيات وتقدير قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى محافظ أسيوط، مشيرًا إلى حفاوة الاستقبال التي شهدها خلال الزيارة الرعوية لقداسته للمحافظة، داعيًا أن يديم الله على مصر نعمة الأمن والمحبة والسلام.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد أرسل في وقت سابق برقيات تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، وكافة رؤساء الطوائف المسيحية، وإلى الإخوة المسيحيين بالمحافظة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في إطار حرصه على ترسيخ قيم الوحدة الوطنية والمشاركة المجتمعية.