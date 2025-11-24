مكونات سهلة .. وصفات سحرية لإطالة الشعر

تسعى العديد من الفتيات لتطويل شعرهن ويلجأن للأدوية والتي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة ولكن موقع بولد سكاي كشف عن مجموعة وصفات سحرية لإطالة الشعر .



زيت الخروع وجوز الهند



اخلطي كميات متساوية من الزيتين.

ثم سخّني الخليط قليلًا ودلّكي به فروة الرأس.

وبعدها غطي شعرك بمنشفة دافئة لمدة ساعة أو أكثر ثم اغسليه.

كرريها مرتين أسبوعيًا. جل الصبار

ضعي جل الألوفيرا على فروة الرأس والشعر لمدة 30 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر.

استخدميه 3 مرات أسبوعيًا لترطيب وتطويل الشعر.خليط الزيوت الثلاثية

اخلطي زيت الزيتون ومعه زيت اللوزبالإضافة إلى زيت الأرغان.

وضعيه قبل النوم واغسليه في الصباح.

يحفّز النمو ويزيد اللمعان.نصائح هامة للإعتناء بالشعر :



تجنبي غسل الشعر يوميًا لأن ذلك يزيل الزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر. اغسليه من 2–3 مرات أسبوعيًا فقط.

استخدمي شامبو خالٍ من السلفات والسيليكون لتجنب الجفاف والتقصف.

دلّكي فروة الرأس يوميًا لمدة 5 دقائق لتحفيز الدورة الدموية ونمو الشعر.

قصي الأطراف كل شهرين لمنع التقصف وتحفيز النمو.

ابتعدي عن الحرارة الزائدة مثل السيشوار والمكواة قدر الإمكان.